Работают до сих пор: простые лайфхаки для дома времен СССР

В современных хозяйственных магазинах можно найти средства для чистки и ухода за жилищем на все случаи жизни. А вот во времена СССР такого разнообразия бытовой химии не было даже близко, поэтому для наведения порядка в квартире приходилось изобретать бытовые лайфхаки из того, что можно было достать.

Удивительно, но многие изобретенные тогда методы оказались не только дешевыми, но и эффективными. Настолько эффективными, что люди с удовольствием пользуются ими до сих пор. OBOZ.UA собрал список таких лайфхаков. Их дополнительный плюс в том, что они не требуют лишних затрат.

Мытье холодильника водой с уксусом

Раствор обычного столового уксуса не только дезинфицирует поверхности, но и мгновенно нейтрализует стойкие органические запахи. В отличие от ароматизированных моющих средств, уксус быстро выветривается, оставляя после себя лишь аромат чистоты.

Использование сырого картофеля против ржавчины

Картофель содержит щавелевую кислоту, которая естественным образом расщепляет оксид железа, то есть ржавчину. Достаточно натереть ржавую поверхность срезом клубня или положить на нее очистки на некоторое время, чтобы вернуть металлу первоначальный вид. Усилить эффект лайфхака поможет небольшое количество соды, которая поможет удалить ржавчину еще и механически.

Очистка чайника лимонной кислотой

Это самый безопасный способ удалить накипь без риска повредить нагревательный элемент. На литр воды нужно взять 1-2 столовые ложки кислотиы и вскипятить эту смесь на медленном огне. Отложения солей при таком кипячении становятся мягкими и легко смываются обычной губкой. А в чайнике не возникает постороннего запаха

Протирание стекол и зеркал газетой

Текстура газетной бумаги отлично впитывает остатки влаги и полирует стеклянную поверхность до блеска, не оставляя разводов. Однако, если вы хотите избежать даже риска царапин (или просто давно не держали в руках газетный лист), просто замените материал на бумажное полотенце. Оно справится не хуже.

Пищевая сода как мягкий абразив для чистки

Сода эффективно удаляет темный налет от чая, кофе и жира, не оставляя при этом глубоких царапин на эмали или керамике. Она полностью безопасна для здоровья, поэтому идеально подходит даже для мытья детской посуды и столовых приборов.

Замачивание кастрюль в солевом растворе

Даже безнадежно пригоревшая пища легко отойдет от дна, если прокипятить в кастрюле крепкий соляной раствор и оставить его на ночь. Соль разрушает структуру пригара, позволяя очистить посуду без использования грубых металлических щеток.

Смесь масла и спирта для деревянной мебели

Это самодельный полироль, в котором спирт обезжиривает поверхность, а масло проникает в микротрещины, делая царапины почти незаметными. Такое средство обновляет цвет старой древесины и создает на ней защитный водоотталкивающий слой. При этом стоит такое натуральное средство копейки.

Хозяйственное мыло против жирных пятен

Благодаря высокому содержанию щелочи, темное хозяйственное мыло расщепляет молекулы жира лучше многих современных пятновыводителей. Достаточно намылить загрязненное место и оставить вещь на несколько часов перед обычной стиркой.

Нашатырный спирт для окон

Добавление нескольких капель нашатыря в воду позволяет достичь кристальной прозрачности стекла без изнурительной полировки. Этот раствор эффективно растворяет даже специфический налет от гари и пыли, который трудно взять обычной водой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем в СССР клали хозяйственное мыло в морозилку.

