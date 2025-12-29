Снег, гололедица и шквалы: синоптики предупредили о непогоде 30 декабря. Карта

Под новый год почти по всей территории Украины существенно похолодает. Во вторник, 30 декабря, будет преобладать снежная и морозная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, на дорогах ожидается гололедица.

Так, в последний вторник года на подавляющем большинстве территорий нашей страны будет облачно с прояснениями.

Ночью снег будет идти по всей Украине кроме южных областей. Днем будет снежить местами. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Днем на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке нашей страны столбики термометров опустятся до -9. На остальной территории -1...-6 градусов.

Днем ожидается от -4 до +1. Немного теплее будет только на крайнем юге страны, где температура не будет опускаться ниже нуля и будет колебаться в пределах +2...+4 градуса.

Холоднее всего традиционно будет в Карпатах. В горных районах будет идти умеренный снег, температура ночью -6...-11, днем -3...-8.

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в течение вторника, 30 декабря. Погодные условия в этот день могут привести к осложнению работы предприятий и опасности на дорогах.

Так, во всех областях страны на дорогах – гололедица. Кроме того, сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду вероятны днем в западных областях (кроме Закарпатской), а также в Житомирской и Винницкой области.

В этих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый год ожидается настоящая зимняя погода преимущественно со снегом. Такой прогноз озвучил синоптик Иван Семилит.

В Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

