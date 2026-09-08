Смягчает почву: что посеять на огороде вместо подкормки

Плодородность почвы зависит не только от количества внесенных удобрений, но и от ее структуры и содержания органических веществ. Если почва становится плотной, быстро пересыхает или плохо пропускает воду и воздух, ее свойства можно постепенно восстановить естественным путем.

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Одним из самых простых способов является посев покровных культур, или сидератов, которые действуют одновременно как зеленое удобрение и своеобразный биологический разрыхлитель. В то же время эффект можно усилить с помощью компоста, органической мульчи и других средств для улучшения почвы, отметили специалисты deccoria.pl.

Почему почва теряет плодородие

Здоровая почва имеет рыхлую структуру, достаточное количество гумуса и активную микробиологическую среду. Бактерии и грибы разлагают органические остатки, благодаря чему питательные элементы постепенно становятся доступными для растений.

Органическое вещество играет важную роль и в водном режиме почвы. Почва с достаточным количеством гумуса лучше удерживает влагу, обеспечивает корни воздухом и меньше страдает от эрозии, пересыхания и образования твердой корки.

Поэтому регулярное возвращение органических веществ в почву является одним из естественных способов поддержания ее плодородия. Для этого можно использовать как готовые органические материалы, так и растения, которые выращивают специально для последующего возвращения в почву.

Сидераты помогают разрыхлить почву

Покровные культуры, или сидераты, высевают между основными культурами, чтобы почва не оставалась обнаженной. Особенно полезными могут быть бобовые растения – люпин, вика, клевер и горох. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями они способны накапливать атмосферный азот в своих тканях.

После отмирания или заделки растений в землю их органическая масса разлагается с участием почвенных микроорганизмов. В результате питательные вещества постепенно возвращаются в почву, а органического вещества в ней становится больше.

У сидератов есть еще одно важное преимущество – их корни буквально прокладывают путь сквозь землю. Корни растений создают в почве каналы, по которым могут проходить вода и воздух. Именно поэтому покровные культуры можно использовать как естественный способ борьбы с уплотнением почвы.

Какие растения лучше всего подходят в качестве природных рыхлителей

Для плотных слоев почвы особенно интересны культуры с мощной или глубокой корневой системой. К ним относятся, в частности, редька масличная, люпин и рожь.

Их корни проникают вглубь земли, а после отмирания оставляют своеобразные полости. В дальнейшем эти каналы способствуют проникновению воды и воздуха и создают лучшие условия для развития корневой системы последующих растений.

Зеленый покров также защищает верхний слой почвы. Растения снижают риск вымывания частиц почвы дождями и помогают противодействовать их переносу ветром.

Компост для улучшения структуры почвы

Еще один способ восстановить почву – добавить зрелый компост. Он постепенно обогащает почву питательными веществами, помогает разрыхлить тяжелую глину и одновременно улучшает способность песчаной почвы удерживать воду.

Компост можно вносить весной или осенью. В источнике рекомендуется использовать примерно 3-5 кг на квадратный метр и смешивать его с верхним слоем почвы на глубину 10-15 см. Также компост можно применять в качестве мульчи, раскладывая его слоем около 4 см.

Эффект от такой подкормки необязательно будет мгновенным. Органическое вещество накапливается постепенно, поэтому структура почвы может улучшаться сезон за сезоном.

Мульча тоже способствует повышению плодородия

Органическая мульча со временем разлагается и становится частью почвы. Для этого можно использовать компост, измельченные или частично перепревшие листья, подсушенную скошенную траву, сухую листву, солому, растительные остатки, а также компостированную древесную щепу или кору.

Материал рекомендуется раскладывать рыхлым слоем на очищенной от сорняков и увлажненной поверхности. При этом мульчу не следует прижимать непосредственно к стеблям растений, стволам или корневым шейкам.

Когда понадобится навоз

Ферментированный навоз является более концентрированным органическим материалом, поэтому его обычно рекомендуют вносить осенью. За зиму он успевает частично разложиться, после чего питательные вещества становятся более доступными для почвы и растений.

Для такого внесения в источнике приведен ориентир 3-4 кг на квадратный метр с заделыванием в землю на глубину 20-30 см. Если используется гранулированный продукт, необходимо ориентироваться на дозировку, указанную производителем.

Внесение навоза осенью можно сочетать с использованием компоста весной. Такой подход позволяет одновременно работать над питанием почвы и улучшением ее структуры.

Улучшители почвы как дополнительный вариант

Для ухода за почвой также существуют готовые органические улучшители почвы. Их состав может включать торф, кокосовое волокно, гуминовые кислоты или микроорганизмы, поэтому действие различных препаратов может различаться.

Такие средства можно использовать в сочетании с другими методами улучшения почвы. Однако перед внесением важно проверить состав конкретного продукта и соблюдать рекомендации производителя относительно количества и способа применения.

OBOZ.UA предлагает ряд доступных средств, улучшающих плодородие почвы.

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