Как улучшить почву: урожай будет намного больше

Плодородная почва – основа любого успешного сада, но даже ухоженные грядки нуждаются в дополнительной поддержке. Именно поэтому опытные огородники используют различные добавки, чтобы улучшить качество субстрата, в котором выращивают овощи.

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Эти добавки помогают улучшить структуру почвы, сделать питательные вещества более доступными для растений и активизировать полезные микроорганизмы. Выбор таких средств довольно велик, поэтому определиться бывает непросто. Однако существует несколько проверенных вариантов, которые способствуют здоровому росту растений. Блог Марты Стюарт рассказал об основных из них.

Мульча

Мульчирование дает сразу несколько эффектов: сдерживает рост сорняков, уменьшает испарение влаги и постепенно обогащает почву. Органические материалы, такие как сосновая подстилка, измельченная древесина, кора или хвоя, со временем разлагаются и передают питательные вещества в почву.

В краткосрочной перспективе слой мульчи помогает сохранять влагу и делает участок более опрятным, а со временем увеличивает содержание органического вещества в почве. Обычно ее насыпают слоем в несколько сантиметров и периодически обновляют, чтобы поддерживать эффект.

Перепревший навоз

Такой навоз насыщает почву органикой и питательными веществами, что способствует лучшему развитию растений и улучшает структуру почвы. Кроме того, он активизирует микрофлору, помогает песчаным почвам лучше удерживать влагу, а тяжелые почвы, напротив, делает более рыхлыми.

Эту добавку обычно вносят осенью или за несколько недель до весенних посадок. Достаточно распределить слой навоза толщиной примерно в несколько сантиметров по поверхности и перемешать с верхним слоем почвы. Важно использовать только хорошо перепревший материал, поскольку свежий может нанести вред растениям и содержать нежелательные микроорганизмы.

Компост

Компост считается одним из самых эффективных способов улучшения почвы. Он обогащает ее органическими веществами, поддерживает полезные бактерии, делает структуру более рыхлой и помогает удерживать влагу и питательные элементы. Качественный компост образуется из смеси материалов, богатых азотом (например, кухонные отходы или зеленая масса), и тех, которые содержат много углерода (сухая листва, картон и т. п.).

Его вносят весной или осенью, рассыпая слоем в несколько сантиметров и слегка перемешивая с верхним слоем почвы. Кроме того, компост можно использовать в качестве подкормки в течение сезона, подсыпая его вокруг уже высаженных растений.

Листовой перегной

Опавшие листья не обязательно убирать – они могут стать полезным материалом для улучшения почвы. Листовой перегной менее питателен, чем компост, зато хорошо влияет на структуру почвы и помогает удерживать влагу.

Его готовят из перегнивших листьев: собранный материал измельчают, увлажняют и оставляют перегнивать в куче или контейнере. Когда масса становится тёмной, рыхлой и уже не напоминает листья по форме, ее можно использовать. Такой материал вносят в почву перед посадкой растений, смешивая с верхним слоем, или используют в качестве легкой мульчи для уже имеющихся насаждений.

Биогумус

Это продукт жизнедеятельности дождевых червей, который мягко обогащает почву питательными веществами и полезными микроорганизмами. Он действует не так интенсивно, как удобрения, поэтому подходит для точечного применения.

Его часто применяют в контейнерах, на приподнятых грядках, для выращивания рассады или при высадке молодых растений. Биогумус добавляют небольшим слоем к верхнему слою почвы или кладут прямо в посадочные лунки. В смесях для рассады его доля обычно составляет до пятой части объема.

Биоуголь (биочар)

Биочар – это материал с высоким содержанием углерода, который получают путем нагрева органического сырья в отсутствие кислорода. Его пористая структура позволяет удерживать воду и питательные вещества в зоне корней, что особенно полезно для лёгких почв и субстратов, быстро теряющих влагу.

Перед использованием биоуголь необходимо насытить питательными веществами. Для этого его смешивают с компостом или биогумусом в соотношении примерно 1:2, увлажняют и оставляют на 1-2 недели. За это время он впитывает влагу, питательные вещества и заселяется полезными микроорганизмами. После подготовки его вносят в почву слоем около 0,5-1 см и перемешивают с верхними 10-15 см земли. Средство используют в качестве вспомогательной добавки, соблюдая рекомендуемые нормы.

Известь или сера

Уровень pH почвы имеет решающее значение для того, насколько эффективно растения будут усваивать питательные вещества. Другими словами, недостаточно, чтобы эти вещества просто находились в почве – они должны быть в правильной форме, чтобы корни могли их усвоить. Именно pH определяет эту форму и доступность питательных элементов для растений.

Обычно растениям подходит кислотность в пределах от 6 до 7, однако некоторые культуры, такие как голубика или азалии, предпочитают более кислую почву. Проверить pH можно с помощью специального теста, но стоит помнить и о различных предпочтениях растений. Поэтому лучше всего группировать рядом те виды, которые хорошо себя чувствуют при схожем уровне кислотности, и уже в соответствии с их требованиями корректировать состояние участка. Если уровень pH нужно повысить (сделать почву более щелочной), используют сельскохозяйственную известь, а если его нужно понизить (сделать более кислой) – добавляют серные добавки.

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