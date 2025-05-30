Смертельная доза – реальная: 10 фактов о кофе, которые удивят

Кофе чрезвычайно популярен среди украинцев, и, согласно исследованиям Kantar Ukraine, 77% жителей наших городов в возрасте 16-55 лет пьют этот напиток. Но мало кто подозревает, какие "секреты" есть у кофе.

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OBOZ.UA расскажет 10 интересных и малоизвестных фактов о кофе, которые могут удивить. В частности о том, почему кофепитием не стоит злоупотреблять.

1. Кофе – второй по популярности товар в мире. А товар, который занимает первое место, это нефть. В мире ежедневно потребляется более 2 миллиардов чашек кофе.

2. Кофейные зерна – это не бобы. На самом деле, это семена внутри плодов кофейного дерева, которые называют "кофейными вишнями".

3. Самый дорогой кофе в мире проходит через желудки животных. Например, Kopi Luwak (Индонезия) производится из кофейных зерен, которые проходят через пищеварительную систему мусанга. Похожий кофе Black Ivory (Таиланд) "подготавливается" в желудках слонов.

4. Кофеин – природный пестицид. Кофеин защищает кофейные растения от насекомых. В больших дозах он токсичен для некоторых насекомых и даже мелких животных.

5. Смертельная доза кофе – реальная. Чтобы употребление кофе стало смертельным, человеку нужно выпить примерно 80-100 чашек за короткий промежуток времени (зависит от массы тела и индивидуальной переносимости кофеина).

6. Кофеин действует не мгновенно. Эффект начинает ощущаться примерно через 15-20 минут после употребления и достигает пика через 45-60 минут.

7. Изобретение эспрессо-машины – следствие бюрократии. Первую эспрессо-машину изобрели в Италии в XIX веке, чтобы рабочие быстро получали свой напиток и возвращались на работу.

8. Кофе может улучшить физическую выносливость. Кофеин стимулирует выработку адреналина, что улучшает физическую работоспособность. Поэтому спортсмены могут пить кофе перед тренировкой.

9. Кофе снижает риск некоторых заболеваний мозга. Исследования связывают регулярное употребление кофе с более низким риском развития болезни Паркинсона, Альцгеймера и депрессии.

10. Кофе можно считать "суперпродуктом". В кофе содержится более 1 000 соединений, в том числе антиоксиданты, помогающие бороться со старением и воспалением.

Как ранее писал OBOZ.UA, если выбрать кофе с умом, он может улучшить концентрацию, память и настроение. О том, как именно чашка кофе меняет работу вашего мозга ежедневно, читайте в материале по ссылке.

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