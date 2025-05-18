Служит на передовой вместе с мужчинами: что известно о единственной в Украине женщине-пилоте боевой авиации. Фото

На сегодняшний день в Украине около 70 тыс. женщин служат в армии, из которых только 5500 находятся на боевых должностях. Единственная женщина-пилот боевой авиации – старший лейтенант Екатерина.

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Она говорит, что очень мало женщин учатся на пилотов в Харьковском национальном университете воздушных сил, ведущем военном авиационном вузе страны, но все больше женщин обращаются к ней за советом. Об этом говорится в материале The New York Times.

Правительство Украины приняло закон, разрешающий женщинам служить в боевых частях, в 2018 году. Старший лейтенант Екатерина отмечает, что глубоко укоренившиеся стереотипы среди мужчин-командиров и рядовых солдат по-прежнему трудно преодолеть, а женщины, как правило, маргинализированы и недостаточно используются в вооруженных силах.

Она отметила, что ежедневно общается с другими солдатами, но часто сталкивается с сомнениями в своих способностях. Женщина-пилот объясняет, что так происходит в любой профессии, если ты женщина, а не только в армии.

Она сказала, что вдохновилась полетами, когда росла на военно-воздушной базе, где ее отец служил офицером. Когда ей было 10, ее прокатили на вертолете Ми-8, и она решила, что хочет стать пилотом. Она присоединилась к 18-й отдельной бригаде армейской авиации в 2023 году и начала летать на боевые задания в сентябре 2024 года. Катерина выполнила уже более 30 боевых заданий.

"Во время миссий я лечу и смотрю на свою страну, думая, какая она красивая, а потом, когда мы въезжаем на линию фронта и видим, как все разрушено – сожжено и разбомблено – села, города, дома и фабрики, я думаю: как мы оказались здесь, в 21 веке?", – рассказала боевой пилот.

Многие женщины говорят, что все еще остается много препятствий и что сексизм в рядах армии является обычным явлением. Однако, по словам Екатерины, она намерена разрушить стереотип о том, что женщине не место в украинской армии.

Напомним, украинские защитники ударили по пункту управления подразделениями БПЛА оккупационной российской армии в районе поселка Теткино на Курщине (РФ).

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