В Киеве умер подросток, ударившийся током на крыше электрички: почему дети решаются рисковать жизнью и как их уберечь

В Киеве в больнице скончался 12-летний парень, которого 13 марта ударило током на крыше электрички. Пять дней подряд врачи пытались спасти его, но все оказалось тщетным. К сожалению, это не первый случай, когда подростки гибнут в результате опасных развлечений на крышах электропоездов.

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Умер 12-летний подросток-зацепер

Трагедия произошла 13 марта на станции Киев-Волынский. 12-летний подросток из Крюковщины Киевской области Назар Темный вылез на крышу вагона электрички Киев – Козятин.

Перед этим в соцсетях Назар анонсировал, что идет на станцию: "Я сейчас иду на зацеп на Киев-Волынский. Кто там живет, подключайтесь ко мне, я там буду в межвагонке".

Но приключение закончилось ужасной трагедией. Парня ударило электрическим разрядом огромной мощности, он загорелся. На перроне были люди, им удалось найти огнетушитель и погасить пламя. От боли парень кричал.

Назара смогли снять с крыши и передать медикам. Но ожоги были очень сильными. Организм подростка не выдержал – и через пять дней, 18 марта, он скончался в больнице.

Погибают, но все равно катаются

Как рассказал OBOZ.UA на условиях анонимности один из работников железной дороги, зацеперов чаще всего можно увидеть на станциях в Киевской области – это районы Ирпеня, Белой Церкви, Вишневого. Они ждут пригородную электричку, залезают между вагонами или цепляются сзади и так едут. Самые отчаянные вылезают на крышу.

"Мы их обычно гоняем, но за всеми не уследишь. Был случай, когда один из подростков упал на рельсы и сильно травмировался. Его друзья разбежались и даже не помогли ему, мы сами уже вызывали скорую", – говорит мужчина.

Совсем недавно, 9 марта, двое подростков 16 и 13 лет залезли на крышу грузового вагона в Одессе – и их ударило током. Старший парень погиб на месте, а младшего отвезли в больницу, но через несколько дней он тоже скончался.

За день до этого еще один 17-летний подросток в Полтаве залез на вагон-цистерну, где его ударило током. Парень находится в больнице, у него 70% ожогов тела.

А прошлым летом полиция установила группу подростков, которые два летних месяца катались на крышах поездов в Киевской области. Это пятеро ребят в возрасте от 13 до 17 лет. На двоих из них, которым на тот момент было 16 и 17 лет, составили админпротоколы. А за тех, кому было 13-15 лет, ответственность понесли родители.

Шансы выжить после удара в 27 тысяч вольт слишком малы. Врачи говорят о том, что кроме ожогов человек получает серьезные травмы от падения с высоты – черепно-мозговую травму, переломы конечностей и позвоночника.

Рискуют ради лайков и внимания сверстников

По данным Национальной полиции Украины, с начала этого года уже зарегистрировано восемь случаев зацепинга, в результате которых пострадало 9 человек.

Как правило, таким любителям экстрима нет и 18 лет. А в последнее время увлекаться этим начали даже школьники 11-12 лет.

Одна из причин такого развлечения – видео в социальных сетях, которые собирают тысячи и даже миллионы просмотров. Дети и подростки залезают на вагоны метро, электричек, цепляются за троллейбусы. Ведут прямые эфиры, снимают и выкладывают ролики.

"Такие видео набирают очень много просмотров, особенно в TikTok. Там есть целые сообщества таких зацеперов, а самые "крутые" из них хорошо зарабатывают на видео в соцсетях. Это опасные экстремальные развлечения, которые легко могут привести к смерти. Я не понимаю, почему такие ролики не запрещают в соцсетях", – рассказывает психолог Виктория Полищук.

По ее словам, подростки склонны к рискованному поведению.

"Это такой период, когда человек ощущает потребность в автономии, свободе, значимости. Часто у подростков проявляется протестующее поведение. Подросток хочет испытать адреналин, и от таких поступков он испытывает кайф. А когда его видео собирают сотни, тысячи лайков у сверстников, он ощущает себя крутым. У него нет чувства опасности, оно ничто по сравнению с чувством кайфа от всего происходящего", – продолжает Полищук.

Найдите альтернативу

Как можно уберечь подростков от таких необдуманных развлечений как зацеперство? Педагог Анна Ковальчук советует родителям объяснять детям, чем опасны такие развлечения.

"Конечно же, криком вы не добьетесь ничего, нужно установить с подростком доверительные отношения. И объяснять им, чем опасно забираться на крыши вагонов, как и какой силы может быть удар током. Объяснять, что такое электрическая дуга, которая может ударить даже на расстоянии от провода. Показывать примеры, реальные последствия, какие травмы можно получить", – говорит Ковальчук.

Кроме этого, по словам педагога, если вы видите, что ваш сын или дочка стремится к таким острым развлечениям, то нужно перенаправить их энергию. Пусть занимаются скалолазанием в секциях под контролем взрослых, ходят в походы, занимаются спортом, катаются на роликах.

Также, если ваш ребенок стремится к самореализации, помогите ему подобрать занятие, где он сможет проявить себя и быть признанным сверстниками. Это может быть как спорт, так и игра на гитаре.

И чем больше подросток занят, тем меньше у него остается времени на подобные опасные развлечения.

В полиции напоминают: если вы заметили зацепера, сообщите об этом дежурному по вокзалу или сотруднику железной дороги. Можно позвонить на горячую линию "Укрзализницы" 0(800)503-111. Также можно вызвать полицию (102) или спасателей (101).