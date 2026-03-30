Сложные в уходе или неуместные: какие цветы не стоит сажать на кладбище

В начале весны мы задумываемся не только о том, как украсить клумбу или сад, но и о том, какие растения посадить на кладбище. Однако подход к оформлению захоронений отличается кардинальными образом: на первый план выходят практичность и сдержанность.

Не все декоративные растения будут уместными для высаживания на кладбище. Одни нуждаются в постоянном уходе, другие – выглядят слишком броско или не соответствуют общему настроению. Каких цветов здесь следует избегать, а также каких советов придерживаться, разбиралось издание "На пенсии".

Какие растения не сажают на могилах

Розы

Несмотря на декоративность, эти цветы часто привлекают посторонних, в том числе желающих срезать себе несколько бутонов. К тому же они требуют регулярного ухода, что не всегда удобно.

Вербена

Необычное растение, с которым связывают немало суеверий и поверий. Именно поэтому ее редко используют в местах памяти.

Астильба

Яркие соцветия имеют действительно эффектный вид. Но слишком насыщенные цвета цветов астильбы могут выглядеть неуместно.

Эустома

Внешне этот цветок похож на розу, но более нежный. Из-за декоративности его также нечасто высаживают на кладбищах.

Дельфиниум

Привлекательное, но прихотливое растение, которому нужна плодородная почва и постоянный уход. Если не обеспечить его, дельфиниум быстро придаст захоронению заброшенный вид.

Лилии

Любят тепло и не всегда хорошо приживаются без надлежащих условий, особенно в разных климатических зонах.

Деревья

Большинство деревьев неуместны на кладбище из-за своих габаритов. Со временем их корни разрастаются и могут повредить памятник или ограду.

Что посадить на могилах

Лучший вариант для украшения места захоронения – это неприхотливые растения, которые хорошо выдерживают различные погодные условия. В зависимости от того, как часто вы посещаете кладбище, ориентируйтесь на многолетние или однолетние виды.

Многолетние растения:

Лаванда – устойчива к жаре и засухе, имеет приятный аромат.

– устойчива к жаре и засухе, имеет приятный аромат. Ирисы – хорошо растут даже на бедных и сухих почвах.

– хорошо растут даже на бедных и сухих почвах. Георгины – очень декоративны, но при этом не требуют сложного ухода.

Однолетние цветы:

Маргаритки – простые, аккуратные и неприхотливые

– простые, аккуратные и неприхотливые Петунии – долго цветут и хорошо переносят солнечные участки

Растения на кладбище должны создавать спокойную атмосферу, а не требовать постоянного внимания или чрезмерно выделяться.

Можно ли высаживать на кладбище цветы с домашней клумбы?

Священник Алексей Филюк объяснил, имеет ли под собой основания распространенная примета о запрете переносить растения из дома на кладбище. По его словам, никаких подобных ограничений церковь не накладывает. Наоборот, если дома растут красивые цветы, их вполне можно пересадить на могилу родных.

В то же время священник добавил, что покупать цветы специально для кладбища также вполне допустимо. В таком случае человек не только чтит память близких, но и поддерживает тех, кто занимается выращиванием и продажей растений.

