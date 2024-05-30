Слово 'міжнародно' пишут с другими вместе или через дефис: объяснение

Украина быстро интегрируется в западный мир, а это значит, что нам уже вскоре придется употреблять немало сложных слов, начинающихся с части "международно". Знаете ли вы, нужно в таких словах писать дефис или нет?

Объяснение опубликовал телеграмм канал "Correctarium — Украинский язык". Согласно правилам украинского языка, допустимы оба варианта написания. Но верный вариант зависит от того, в роли какой части речи выступает слово "международно".

Без дефиса

Дефис не нужно ставить, когда данное слово употребляется как наречие – часть речи, выражающая признак действия, состояние предмета или признак качества. Задайте вопрос к части "международно". Если она отвечает на вопрос как, ее можно писать полностью отдельно. Вот примеры с пояснениями для наглядности:

міжнародно визнані кордони (кордони визнані (як?) міжнародно);

міжнародно зорієнтоване виробництво (виробництво зорієнтоване (як?) міжнародно).

С дефисом

Без дефиса не обойтись, если часть "международно" является компонентом сложного прилагательного. В таком случае к ней должен ставиться вопрос какой/какая. Снова рассмотрим все на понятных примерах:

міжнародно-правовий звичай (звичай (який?) міжнародний і (який?) правовий);

міжнародно-економічні відносини (відносини (які?) міжнародні і (які?) економічні).

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