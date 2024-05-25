Когда 'білет', а когда 'квиток': простое объяснение, какая разница между словами

Людям, которые долго общались по-русски и перешли на украинский язык не так давно, иногда может быть сложно употреблять некоторые слова правильно. Так некоторые трудности вызывают украинские слова "билет" и "билет".

OBOZ.UA выучил словари, чтобы рассказать, что они значат. И как не ошибиться, употребляя их в своей речи. Начнём с того, что синонимами они не являются, заменять слова "квиток" и "білет" друг другом нельзя.

Квиток

Толковые словари украинского языка дают два значения этого слова. Во-первых, это документ, дающий право доступа к каким-либо местам или услугам:

квиток на літак;

квиток до музею;

проїзний квиток;

залізничний квиток;

вхідний квиток.

Кроме того, билетом в украинском языке называют документ, удостоверяющий принадлежность человека к какой-либо организации или обуславливающий выполнение им неких обязанностей. Вот несколько примеров употребления:

військовий квиток;

партійний квиток;

студентський квиток;

профспілковий квиток;

вовчий квиток.

Білет

Это слово тоже имеет два значения в украинском языке. Одно из них – это карточка с вопросами, предназначенная для человека, который сдает экзамены, зачеты и проходит другие формы проверки знаний. В таком случае слово можно употребить так:

екзаменаційний білет;

заліковий білет.

Кроме того, "білетами" в украинском языке называют некоторые ценные бумаги. К примеру:

банківський білет;

лотерейний білет;

казначейський білет;

кредитний білет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что именно означает часто употребляемое слово "кшталт".

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