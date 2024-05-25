Когда "білет", а когда "квиток": простое объяснение, какая разница между словами
Людям, которые долго общались по-русски и перешли на украинский язык не так давно, иногда может быть сложно употреблять некоторые слова правильно. Так некоторые трудности вызывают украинские слова "билет" и "билет".
OBOZ.UA выучил словари, чтобы рассказать, что они значат. И как не ошибиться, употребляя их в своей речи. Начнём с того, что синонимами они не являются, заменять слова "квиток" и "білет" друг другом нельзя.
Квиток
Толковые словари украинского языка дают два значения этого слова. Во-первых, это документ, дающий право доступа к каким-либо местам или услугам:
- квиток на літак;
- квиток до музею;
- проїзний квиток;
- залізничний квиток;
- вхідний квиток.
Кроме того, билетом в украинском языке называют документ, удостоверяющий принадлежность человека к какой-либо организации или обуславливающий выполнение им неких обязанностей. Вот несколько примеров употребления:
- військовий квиток;
- партійний квиток;
- студентський квиток;
- профспілковий квиток;
- вовчий квиток.
Білет
Это слово тоже имеет два значения в украинском языке. Одно из них – это карточка с вопросами, предназначенная для человека, который сдает экзамены, зачеты и проходит другие формы проверки знаний. В таком случае слово можно употребить так:
- екзаменаційний білет;
- заліковий білет.
Кроме того, "білетами" в украинском языке называют некоторые ценные бумаги. К примеру:
- банківський білет;
- лотерейний білет;
- казначейський білет;
- кредитний білет.
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