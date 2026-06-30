Скульптуры CHIAOZZA, посвященные творчеству Марии Примаченко, были представлены на URC 2026 в Гданьске

По приглашению Министерства культуры Украины в рамках Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске были представлены пневматические скульптуры всемирно известного художественного дуэта CHIAOZZA, посвященные творчеству Марии Примаченко, – птицы, синего зверя и желтого зверя.Инсталляцию можно было увидеть у входа в одну из главных культурных площадок города – Европейский центр солидарности: она стала частью широкого международного диалога о восстановлении Украины.

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Дуэт CHIAOZZA создал скульптуры в 2025 году по приглашению общественной организации Ukraine WOW в партнерстве с Prymachenko Family Foundation, а их презентация на URC в Гданьске стала возможной благодаря поддержке Bolt.

"Для нас важно быть частью культурной жизни украинского общества и рассказывать миру украинские истории. В рамках платформы "Зеленый свет твоего досуга" мы поддерживаем инициативы, которые помогают восстанавливаться через искусство и совместный опыт. Возможность представить инсталляцию CHIAOZZA, посвященную Марии Примаченко, на Ukraine Recovery Conference (URC) – влиятельной международной площадке, объединяющей правительства, дипломатов, международных партнеров, инвесторов и бизнес-сообщество вокруг восстановления Украины, – это наш способ показать, что украинская культура не знает границ", – говорит Сергей Костя, маркетинг-директор Bolt в странах Центральной и Восточной Европы и Азии.

Рядом с инсталляцией размещен QR-код с аудиогидом о Марии Примаченко. На украинском языке его озвучила правнучка художницы Анастасия Примаченко, а на английском – художественный дуэт CHIAOZZA.

На URC 2026 Министерство культуры объединило художественное присутствие Марии Примаченко с презентацией проекта Украинского фонда культурного наследия – восстановление Иванковского историко-краеведческого музея, где хранились работы Марии Примаченко. Это один из первых культурных объектов, которые Россия разрушила в начале полномасштабной войны, и он станет одним из первых, которые будут восстановлены.