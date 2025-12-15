В Киеве снова зафиксировали увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ: что известно

В Киеве за 50-ю неделю 2025 года зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество больных, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 4,7%.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 50-ю неделю 2025 года зарегистрировано 10 238 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. Показатель заболеваемости составил 346,8, что на 36,8% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,7% – за счет детского и взрослого населения", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что, в частности, заболели 6312 детей (61,7% от всех заболевших) и 3926 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3803 случая. В медицинские учреждения госпитализировали 160 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 116 детей.

В пресс-службе добавили, что в Киеве COVID-19 заболело 42 человека, в том числе 10 детей до 17 лет. Среди больных COVID-19 госпитализировали 25 человек, среди них – один ребенок. В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились двое взрослых больных коронавирусной болезнью. За неделю не зарегистрировано летальных случаев от осложнений COVID-19.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

