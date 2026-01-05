Скорость вашей ходьбы может свидетельствовать о том, как быстро вы думаете – ученые

Нейробиолог утверждает, что может существовать связь между вашей обычной скоростью ходьбы и тем, как быстро вы можете думать и обрабатывать информацию.

В заметке в Instagram, опубликованной ученым Кайлом Коксом, указано, что если вы ходите быстрее, чем другие, это может означать, что у вас "более высокий базовый темп", то есть вы думаете и обрабатываете информацию быстрее, чем ваши сверстники.

Так, он ссылается на исследование, которое показало, что естественная скорость ходьбы может коррелировать со скоростью обработки информации и скоростью принятия решений.

Исследователи, изучающие походку и когнитивные функции, обнаружили, что естественная скорость ходьбы коррелирует со скоростью обработки данных, скоростью принятия решений и общим темпом жизни. Люди, которые быстро ходят, быстрее думают, быстрее принимают решения и работают на высоких оборотах по всем направлениям.

Кайл продолжил, утверждая, что люди, которые ходят медленно, часто действуют с более медленной базовой скоростью и в других областях. Он сказал, что люди, которые медленно ходят, часто двигаются медленно не потому, что они расслабляются или не перенапрягаются, а вместо этого они просто двигаются со своей "естественной рабочей скоростью".

Нейробиолог настаивал, что "ни один из вариантов не лучше", и это не означает, что те, кто быстро ходит, умнее, чем те, кто ходит медленно. Это просто коррелирует с тем, как быстро вы думаете, а не с качеством этих мыслей.

