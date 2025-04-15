Скончался известный украинский режиссер и сценарист Александр Муратов: чем он прославился. Фото

В понедельник, 14 апреля, скончался известный украинский режиссер и сценарист Александр Муратов. Он умер, не дожив нескольких дней до своего 90-летия.

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Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины. Режиссер родился 21 апреля 1935 года.

Отмечается, что в 2024-2025 годах в Доме кино Национальный союз кинематографистов Украины организовал ретроспективу фильмов режиссера Муратова в честь его 90-летия, которое планировалось отпраздновать 21 апреля.

"Не суждено... Он оставил после себя свои игровые и документальные фильмы, киносценарии, литературное наследие и хорошие воспоминания коллег и друзей... Достойно, плодотворно прожитая жизнь... Почивайте с миром, дорогой Александр Игоревич.

Прощание с Александром Муратовым состоится в четверг, 17 апреля в 11:00 в помещении Киевского крематория (ул. Байкова, 16).

Чем известен Александр Муратов

Родился в Харькове в семье популярного местного поэта и драматурга Игоря Муратова. В малолетнем возрасте пережил войну.

По данным публицистов Игоря Козловского и Романа Коваля, подростком находился в подполье УПА. По совету отца, уволенного из немецкого концлагеря, выехал из Украины в Москву на учебу, где также поддерживал связи с антисталинистским подпольем.

Окончил ВГИК. Был режиссером Одесской киностудии.

Украинский кинорежиссер, киносценарист, поэт, литератор, публицист, член правления Национального союза кинематографистов Украины. Заслуженный деятель искусств Украины Кавалер Ордена "За заслуги" III степени.

Его работы

– "Наш честный хлеб" (в соавторстве с первой женой режиссером Кирой Муратовой);

– "Умеете ли вы жить",

– "Дорога никуда";

– "Провинциальный роман".

За кинотрилогию "Танго смерти", "Долой стыд!" и "Вальдшнепы" режиссер получил премию Всеукраинского культурно-научного фонда Т. Г. Шевченко "За выдающийся вклад в национальное и государственное возрождение Украины".

Отмечается, что это лишь небольшая часть кинематографического наследия Александра Игоревича Муратова.

Напомним, что в конце марта отошел в засветы украинский театральный режиссер и бывший солист группы "Перкалаба" Василий Юрцов. Его жизнь оборвалась в возрасте 54 лет.

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