Умер 91-летний лауреат Шевченковской премии и автор 'Рутении' Василий Чебаник

В четверг, 13 марта, остановилось сердце украинского художника-графика и автора шрифта "Рутения" Василия Чебаника. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко отошел в засветы на 92-м году жизни.

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Трагическое известие сообщили на странице Национальной академии искусств в Facebook. Члены организации выразили искренние соболезнования семье и близким людям художника.

Василий Чебаник родился 5 августа 1933 года в селе Клишковцы Черновицкой области. С юного возраста он начал интересоваться творчеством, поэтому в 1963-ом окончил Киевский художественный институт.

С 2001 года художник работал над проектом "Рутения. Графика украинского языка". Его целью стало восстановление изображения букв украинского языка на основе исторических примеров письменности и книгопечатания нашего народа. Василий Чебаник был автором оформления церемониального экземпляра "Конституции Украины", где на обложке размещена "Рутения".

В частности, шрифт мастера каллиграфии использует Национальная академия искусств Украины, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Верховная Рада Украины.

Василий Чебаник был Заслуженным деятелем искусств Украины, а в течение жизни работал в области книжной графики, искусства шрифта, интролигации. В 2019 году он стал лауреатом Шевченковской премии за проект "Графика украинского языка".

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