'Боролся с рутиной и шаблонностью': умер украинский режиссер и экс-вокалист группы 'Перкалаба' Василий Юрцив

Отошел в засветы украинский театральный режиссер и бывший солист группы "Перкалаба" Василий Юрцив. Его жизнь оборвалась в возрасте 54 лет.

Видео дня

Трагическое известие сообщили на странице Ивано-Франковского театра драмы и комедии в Facebook. Коллеги режиссера отметили, что он был добрым и талантливым человеком, который имел нестандартный подход к творчеству.

"Коллектив Ивано-Франковского театра драмы и комедии в глубокой скорби. Отошел в мир иной наш коллега, главный режиссер театра Юрцив Василий Васильевич. Выдающийся мастер современной украинской театральной сцены, режиссер-новатор, наставник и педагог. Добрый друг, который умел поддержать коллег в трудный момент, найти неожиданное, нетривиальное творческое решение, заставить по новому посмотреть на те вещи, которые казались привычными и понятными. Талантливый преподаватель, который открыл путь плеяде ярких актеров и режиссеров. Художник, профессионал, который всю свою творческую жизнь боролся с рутиной, шаблонностью и провинциальностью. Боролся и побеждал", – говорится в посте.

Почтил память Василия Юрцива и художник Ростислав Шпук. В своем Facebook он поделился, что не может поверить в потерю товарища, ведь совсем недавно режиссер был счастлив и полон надежд на хорошее будущее.

Василий Юрцив родился 14 января 1971 года. Высшее образование исполнитель получил в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Он работал главным режиссером Ивано-Франковского театра драмы и комедии, а также преподавал актерское мастерство для студентов национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника.

Юрцив был членом экспертного совета Всеукраинского театрального фестиваля "Коломыйские представления". Среди его режиссерских наработок есть спектакли "Сосиски, консервы и небо в алмазах", "Госпожа министр", "Украденное счастье", "Причудливая Мессалина", "Кин-IV" и "Абрикосовый рай".

Также Василий Юрцив развивал музыкальную карьеру. Он был солистом группы "Перкалаба" и выступал под псевдонимом Sha Man, играл на дрымбе и гитаре. Музыкальный коллектив был основан в 1998 году. Стиль творчества артистов приближен к фолк-року и имеет гуцульские мотивы. Впервые группа выступила на фестивале "Червона Рута".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер 91-летний лауреат Шевченковской премии и автор "Рутении" Василий Чебаник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!