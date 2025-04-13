'Надеюсь быть ангелом для близких': умерла Диана Попова – гендиректор Музея Киева

В Киеве умерла генеральный директор Музея Киева Диана Попова. Она на протяжении нескольких лет боролась с онкозаболеванием.

Видео дня

Об этом сообщили в Музее Киева, смерть 48-летней женщины подтвердил также ее супруг Алексей Лушников.

Музей Киева Диана Попова возглавляла несколько лет. Утром 13 апреля там сообщили о ее смерти.

"С грустью сообщаем, что ушла в мир иной генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова. Госпожа Диана возглавила Музей после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она достойно принимала вызовы этих тяжелых времен, вкладывала в Музей всю свою неудержимую энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и запоминающимися!" – говорится в некрологе, опубликованном на Facebook-странице учреждения.

Женщина долгое время боролась с онкозаболеванием. В 2022 году она начала химиотерапию. А в марте в сообщении на своей странице в Facebook признавалась, что "переживает самые тяжелые недели своей жизни".

Подтвердил смерть Дианы Поповой и ее муж Алексей Лушников. На странице жены он оставил пронзительное сообщение от ее имени.

"Привет всем. Пишу руками своего мужа. Так получилось, что мой жизненный путь на Земле закончился. Я боролась как могла, но вселенная сказала: хватит. Держа за руки своего мужа, я ушла во время Песах (пожалуй, мои еврейские корни на 25% сыграли здесь главную роль). Извините, если кого-то обидела, не держите зла на меня. Я благодарна всем, кто был в моей жизни. Люблю всех вас. Надеюсь быть ангелом-хранителем для своих близких", – говорится в сообщении.

Уже от собственного имени Лушников признался в любви умершей супруге.

"Люблю тебя до безумия. Ты подарила мне 14 незабываемых лет. Рано или поздно, любовь моя, мы встретимся", – написал мужчина.

В Музее Киева выразили соболезнование семье преждевременно умершей гендиректора.

"Идеи и ценности, заложенные госпожой Дианой в работу, будут жить в стенах Музея всегда. Покойтесь с миром, спасибо за все!" – отмечено в сообщении от имени команды музейного учреждения.

Известно, что возглавляла Диана Попова Музей Киева с сентября 2022 года, перед тем она на протяжении семи лет руководила Департаментом культуры КГГА. А до этого работала в бизнесе.

Диана Попова с 2013 года имела степень кандидата исторических наук.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна, который в 2022 году встал на защиту Украины. Впрочем, официально не сообщалось, связана ли смерть участника команды "Стадион Диброва" с вооруженной агрессией РФ.

Также появилась информация, что умерла украинка, открывшая комету Чурюмова-Герасименко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!