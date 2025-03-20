Сколько украинцев считают себя счастливыми и какие факторы влияют на это: результаты опроса

Более половины украинцев, а именно 58%, считают себя счастливыми. 16% – несчастливыми или скорее несчастливыми.

Видео дня

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный 2-10 декабря 2024 года. На сайте КМИС опубликованы подробные результаты:

– 24% респондентов заявили, что они однозначно счастливы;

– 34% выбрали вариант "скорее да, чем нет";

– 25% – "и да, и нет";

– 8% ответили "скорее нет, чем да";

– еще 8% опрошенных выбрали ответ "нет";

– 1% не смогли определиться, что именно ответить.

"Эти цифры показывают, что, несмотря на войну и вызовы, с которыми сталкивается общество, большинство украинцев счастливы, только каждый шестой украинец чувствует себя несчастливым, счастливых более чем втрое больше, чем несчастливых. Исследование демонстрирует высокий уровень оптимизма среди украинцев даже в сложных условиях", – прокомментировали эксперты.

Они определили, что на уровень счастья влиял возраст, уровень благосостояния, здоровье, образование, личные отношения и отношения в семье, уверенность в завтрашнем дне.

Пол: мужчины немного счастливее, чем женщины, но это во многом связано с тем, что женщины в Украине живут примерно на 10 лет дольше мужчин – а с возрастом уровень счастья в Украине уменьшается. Кроме того, из-за более долгой жизни среди женщин с возрастом становится больше одиноких, что тоже негативно влияет на уровень счастья.

Возраст: статистика показала, что с возрастом уровень счастья в нашей стране уменьшается. Это существенно отличает Украину от большинства европейских стран, Великобритании и США, где график счастья U-образный (молодые самые счастливые, далее уровень счастья уменьшается и является минимальным, но потом снова растет). В декабре 2024 года в Украине среди людей в возрасте до 40 лет счастливыми были 64%, а после 70 лет – 54%.

Здоровье: среди переживших ухудшение физического или психического здоровья уровень счастья примерно 55%. Среди тех, кто не переживал – 65%.

Оптимизм: зависимость здесь практически линейна, то есть чем выше оптимизм – тем выше уровень счастья. Среди самых больших пессимистов только 38% счастливых, а среди самых больших оптимистов – 72%.

Доверие к Владимиру Зеленскому: среди тех, кто совсем не доверяет президенту, 46% счастливых, а среди тех, кто полностью доверяет – 69%.

"В социологических исследованиях несложно выявить скоррелированность тех или иных переменных, но очень часто трудно сказать, что на что влияет, нужен специальный дизайн исследования, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому мы не знаем, доверие к Зеленскому делает людей более счастливыми, или наоборот – более счастливые люди более оптимистично воспринимают окружающий мир, в том числе и Зеленского", – отметили в КМИС.

Как ранее писал OBOZ.UA, большинство украинцев – 66% – убеждены, что цель России состоит именно в уничтожении Украины и украинцев. 28% опрошенных считают, что РФ стремится к осуществлению физического геноцида украинцев, а 38% убеждены, что Россия хочет захватить большую часть территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!