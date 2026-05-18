Сколько украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении, и кому больше всего доверяют: результаты опроса

Более половины украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. В то же время больше всего украинцы поддерживают Владимира Зеленского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в начале апреля этого года провели специалисты социологической службы Центра Разумкова и Киевского форума безопасности. В нем приняли участие 1200 украинцев.

По данным исследования, 30,1% опрошенных положительно оценивают направление развития Украины. В то же время 51,8% не согласны с этим мнением. Еще 18,2% не определились с ответом.

Кому больше всего доверяют украинцы

Больше всего опрошенные граждане доверяют ВСУ. Такое мнение поддержали более половины опрошенных – 55,3%. В то же время совсем не доверяют военным 2,3% участников.

Также доверием среди граждан пользуются Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 39%, добровольческие отряды – 27%, волонтерские организации – 25,9%, Национальная гвардия Украины – 22,9% и Главное управление разведки – 22,4%.

Антирейтинг возглавили ТЦК, политические партии и Верховная Рада. Упомянутым структурам доверяют 1,7%, 1% и 1,4% украинцев соответственно.

Среди политиков наибольшим доверием пользуется бывший глава ГУР, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов. К нему полностью благосклонны 25,7% опрошенных, еще 42,7% скорее доверяют главе ОП. Второе место занял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ему полностью доверяют 25,1% украинцев, еще 46,2% скорее благосклонны. Вместе с тем 17,9% опрошенных доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. С большей вероятностью главе государства доверяют 30,7%.

Напомним, большинство украинцев продолжают поддерживать евроатлантический курс государства, однако оценки перспектив вступления в ЕС и НАТО заметно отличаются. Социологи также зафиксировали высокий уровень недоверия к мирным договоренностям с Россией и пессимизм относительно скорого завершения войны.

