Сколько украинцев числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале: в МИД обнародовали данные

По состоянию на 25 сентября 56 граждан Украины по-прежнему числятся пропавшими без вести после наводнения и оползня в Непале. При этом информация о подтвержденных погибших или раненых украинцах не обнародована.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает "Укринформ". Ситуация находится под особым контролем украинских дипломатов.

Посольство Украины в КНР передает китайской стороне ДНК-данные родственников пропавших украинцев для проведения процедур по их идентификации.

По данным компетентных органов Непала, стихийное бедствие унесло жизни 1451 человека, еще 6150 человек числятся пропавшими без вести.

Китайская сторона сообщила о 43 погибших и 519 пропавших без вести. Среди последних — 261 иностранец из 23 стран.

Кроме того, по фактам исчезновения граждан Украины начаты досудебные расследования в рамках соответствующих уголовных производств в отношении 49 человек. В МИД сообщили, что по этим делам приняты необходимые меры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 26 августа вблизи границы с Тибетом в Непале произошло масштабное наводнение. Его вызвал оползень, произошедший после землетрясения. Из-за подъема уровня воды в реках власти страны также предупреждали об угрозе новых наводнений.

Стихия повредила дороги, мосты, коммуникации и гидроэнергетическую инфраструктуру. Наибольшие разрушения зафиксировали в районах Расува и Нувакот провинции Багмати. Поисково-спасательные работы затрудняли сильные дожди, горный рельеф и нестабильный уровень воды.

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