Сколько украинских беженцев останется в Европе в случае "хрупкого мира": статистика ООН

В случае "хрупкого мира с уступками" более половины беженцев из Украины будет оставаться в Европе по крайней мере до конца 2029 года. Речь идет о 2,9 млн граждан (56% от текущего количества).

Такой прогноз озвучили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Исследование, проведенное этим ведомством, продемонстрировало "модель, как различные группы беженцев – на основе возраста, состава домохозяйства, региона происхождения, социально-экономических характеристик – вероятно, будут принимать решение остаться или вернуться при различных будущих сценариях".

К каким выводам пришли в УВКБ ООН

По условиям одного из проанализированных сценариев государство-агрессор РФ сохраняет де-факто контроль над временно оккупированными территориями, уровень инвестиций на подконтрольных украинскому правительству территориях остается на среднем или высоком уровне, а статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС прекращается в марте 2027 года.

В таком случае прогнозируется, что 2,9 млн украинских беженцев, то есть 56%, останутся в Европе до 2029 года.

По условиям еще худшего сценария – "статус-кво", то есть продолжения российской агрессии, – в Европе на конец 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины, то есть 99% от текущего количества.

Если актуальным будет третий сценарий, предусматривающий победу Украины с возвращением ей оккупированных территорий до конца 2026 года, количество беженцев может сократиться до 32%.

В Организации Объединенных Наций предупредили, что резкие или плохо спланированные изменения политики европейских стран в отношении беженцев "рискуют перегрузить системы и привести к преждевременному или вынужденному возвращению, особенно среди уязвимых лиц".

"Поэтому поддержка непрерывности пребывания до тех пор, пока условия не позволят безопасное и устойчивое возвращение, является важной для избежания пробелов в защите и предоставления времени Украине организовать возвращение и реинтеграцию", – заявили в отчете.

– Заместительница министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что наше государство работает над тем, чтобы вернуть из-за границы своих граждан. В приоритете для этого стоит задача создания благоприятных условий, в частности условий безопасности.

– Сейчас временная защита для 4 млн украинцев в ЕС действует до марта 2027 года. Но специальный посланник Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ее продлят еще на год – то есть до 2028-го.

