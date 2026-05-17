Украина требует от РФ открыть архивные документы о преступлениях советского режима

В воскресенье, 17 мая, Украина отмечает день памяти жертв политических репрессий. Киев требует от Российской Федерации открыть архивные документы о преступлениях советского режима.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем заявлении украинского МИДа. В дипучреждении отмечают, что, к сожалению, миллионы преступлений советского режима так и не были никогда должным образом осуждены, расследованы и наказаны. Именно тотальная безнаказанность привела к массовым российским зверствам в ходе нынешней захватнической войны РФ против Украины.

"Ежегодно в третье воскресенье мая Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий. Склоняем головы в память о миллионах людей, которые подверглись репрессиям, преследованиям, пыткам, арестам, моральному и физическому уничтожению советским режимом", – говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Быковнянский лес, Демьянов лаз, Сучья балка, Пятихатки, Рутченково поле, Сандармох и другие названия никогда не уйдут в забвение. Эти раны навсегда останутся в нашей национальной памяти. В то же время, добавляют в МИД, каждый такой шрам напоминает, за что мы боремся сегодня. За право нашего народа на существование, за собственную свободу, жизнь и достоинство.

В дипучреждении также призвали международное сообщество помнить о советских преступлениях, о каждой расстрелянной жизни, каждой сломанной судьбе, каждом уничтоженном мире.

"Призываем решительно осудить советские преступления и требовать ответственности за злодеяния как прошлого, так и настоящего. Призываем противодействовать историческим манипуляциям Кремля и попыткам российской пропаганды отрицать эти преступления, препятствовать их расследованию, преуменьшать или банализировать их, а также способствовать независимым историческим разведкам и исследованиям, распространению фактов о преступной сущности советского режима", – говорится в заявлении.

В частности, в МИД требуют от Москвы прекратить скрывать от мира правду, открыть архивы и обнародовать документы о преступлениях НКВД и других злодеяний советского периода, которые позволят в частности установить истинные имена преступников и их жертв, восстановить историческую справедливость.

В частности, на этой неделе в Кишиневе во время юридического запуска Специального трибунала министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение прошлых веков Украина испытала слишком много зверств, гнета, оккупаций, мировых войн, геноцидов, сталинских репрессий, Чернобыля и других преступлений, но никогда так и не видела настоящей справедливости.

В МИД отмечают, что сейчас Украина и мир имеют реальный шанс разорвать этот порочный круг безнаказанности. Именно поэтому все нынешние механизмы привлечения к ответственности настолько критически важны. Это и Специальный трибунал, и Реестр убытков, и Компенсационная Комиссия, а также расследование Международного уголовного суда, национальное правосудие и усилия неправительственных организаций по всему миру.

"Без справедливости для жертв преступлений Москвы – как прошлых, так и нынешних – не будет длительного мира, стабильности и безопасности на Европейском континенте. Мир не имеет морального права ошибиться", – резюмировали свое заявление в МИД Украины.

Напомним, что в Украине 17 мая состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день страна чтит память десятков тысяч людей, расстрелянных советским режимом, а также сотен тысяч тех, кто был брошен в тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях россияне продолжают ущемлять права мирного населения. В Запорожской области захватчики готовятся полностью отключить интернет в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!