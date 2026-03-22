Сколько стоил проезд в СССР: кто мог позволить себе такси

В 1970-1980-х годах транспортная система СССР была неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Стоимость проезда оставалась символической, что делало передвижение по городам доступным практически для каждого.

В то же время уровень доходов и дефицит транспорта формировали особую культуру пользования им. Большинство граждан ежедневно пользовались автобусами, троллейбусами и трамваями, часто в условиях переполненности. В то же время поездка на такси считалась событием, которое могли позволить себе далеко не все.

Доступный общественный транспорт

Цены на проезд в городском транспорте были очень низкими. Поездка в автобусе или метро стоила около 5 копеек, в троллейбусе – 4 копейки, а в трамвае – всего 3 копейки. При средней зарплате на уровне 150-170 рублей это означало, что человек мог позволить себе тысячи поездок в месяц.

Существовали и проездные билеты: на один вид транспорта – примерно за 2 рубля, а на несколько – около 6 рублей. В то же время контроль за оплатой был строгим: безбилетных пассажиров штрафовали, а в случае отказа платить могли даже доставить в отделение милиции.

Переполненные автобусы и реалии поездок

Несмотря на доступность, комфорт поездок оставлял желать лучшего. В спальных районах, где не было метро, общественный транспорт часто ходил нерегулярно. В часы пик люди вынуждены были долго ждать, а потом ехать в переполненных салонах.

По воспоминаниям очевидцев, автобусы могли перевозить значительно больше пассажиров, чем предусмотрено нормами. Например, при расчетной вместимости около 110 человек в салоне могло находиться до 250 пассажиров.

Личные автомобили: редкость и статус

Собственный автомобиль в СССР был настоящей роскошью. Хотя приобрести машину было возможно, на это часто приходилось ждать годами из-за очередей.

Те, кто имел авто, нередко помогали знакомым – возили друзей на дачу, помогали с переездами или участвовали в праздничных событиях, например, свадьбах. Автомобиль воспринимался не только как транспорт, но и как показатель статуса.

Стоимость поездки на такси в СССР

Поездки на такси в 70-80-х годах были значительно дороже общественного транспорта. Стоимость составляла примерно 10-20 копеек за километр, а средняя поездка обходилась около 5 рублей. Маршрутное такси было дешевле – около 15 копеек за поездку.

Таксисты считались привилегированной категорией работников. Они хорошо зарабатывали, управляли престижными автомобилями и часто общались с влиятельными людьми, что порождало немало мифов об их деятельности.

Воспользоваться такси можно было, если автомобиль имел свободный сигнал или через вызов по телефону, хотя эта услуга работала нестабильно. Чаще всего такси использовали для поездок к вокзалам или аэропортам или в важных жизненных ситуациях.

Для большинства советских граждан такси оставалось редкой роскошью. Люди пользовались им только в исключительных случаях – например, чтобы забрать семью из роддома или вернуться домой после празднования.

Из-за высокой стоимости, длительного времени ожидания и ограниченной доступности этот вид транспорта не стал массовым. Зато именно общественный транспорт оставался основным способом передвижения для большинства населения.

