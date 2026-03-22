Когда в Украине потеплеет до +18: Диденко назвала дату

В Украине 23 марта прогнозируют сухую и солнечную погоду с температурой до +14 градусов, а в столице – около +10. В то же время ожидаются холодные ночи с незначительными морозами.

В большинстве регионов Украины будет преобладать сухая и ясная погода. Об этом сообщает Наталка Диденко.

В понедельник, 23-го марта, температура воздуха днем составит +10...+14 градусов, в южных областях местами повысится до +16, тогда как на северо-востоке будет немного прохладнее – +8...+12 градусов.

Ветер ожидается умеренный, восточного направления, без существенных порывов. Осадков не прогнозируют.

В Киеве в этот день установится комфортная весенняя погода: без дождей, с максимальной температурой около +10 градусов.

В то же время ночи будут оставаться прохладными – от 3 градусов мороза до +4 тепла. Поэтому утром будет ощущаться свежесть, поэтому теплая одежда пока остается актуальной.

Самым теплым днем ближайшей недели станет четверг, когда температура воздуха в Украине может повыситься до +12...+18 градусов, что принесет ощутимое весеннее потепление.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 22 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

