Сколько может длиться розыск ТЦК и есть ли срок давности: детальное объяснение

В соответствии с законодательством, территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право объявлять военнообязанных в розыск. Такой розыск имеет ограниченный срок действия, однако после его завершения лицо не исключают с воинского учета.

В отдельных случаях для снятия с розыска гражданам необходимо лично обратиться в ТЦК. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Какой срок действия розыска, объявленного ТЦК

Розыск, который инициируют ТЦК, не имеет постоянной юридической силы, ведь нарушение правил воинского учета относится к административным правонарушениям. В соответствии с законодательством, наложить взыскание можно в течение трех месяцев с момента обнаружения, тогда как общий срок привлечения составляет один год.

В то же время юрист Сергей Кошель отметил, что в украинском праве вообще отсутствует понятие "административный розыск", поскольку розыск применяется только в рамках уголовного производства в отношении подозреваемых.

"Розыск не имеет срока давности и не исчезает автоматически. Но, если прошел год со дня совершения нарушения, ТЦК уже не может привлечь к ответственности. В этом случае розыск является незаконным и его можно обжаловать в суде", – пояснил специалист.

В некоторых случаях гражданам стоит самостоятельно обратиться в ТЦК, чтобы напомнить о завершении сроков розыска и инициировать его отмену.

Как избежать попадания в розыск ТЦК

Чтобы не иметь проблем, стоит регулярно проверять свой статус в приложении Резерв+ и своевременно реагировать на оповещения.

Также важно сохранять документы, подтверждающие уважительные причины неявки, в частности медицинские справки. В случае необходимости следует обращаться к специалистам для обжалования возможных неправомерных действий ТЦК и СП или полиции.

Напомним, военнообязанные украинцы все чаще узнают о своем розыске уже постфактум – через приложение Резерв+. Эксперты объяснили, какие шаги позволяют сняться с розыска ТЦК административно или через суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

