Сколько идет рассмотрение заявления на отсрочку в ТЦК: объяснение

Рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в территориальном центре комплектования (ТЦК) имеет определенные сроки, регламентированные законодательством. По общему правилу комиссия должна рассмотреть заявление в течение семи календарных дней с момента его поступления.

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Однако в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 15 дней. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что комиссии при ТЦК имеют ограничения в своих действиях в соответствии с законодательными требованиями. Они обязаны принять решение по заявлению, будь то положительное или отрицательное, в четко определенный срок.

Если для принятия решения необходимо получить дополнительную информацию от органов государственной власти или других государственных учреждений, срок рассмотрения может быть продлен, но не более 15 календарных дней.

"Когда комиссия направила соответствующие запросы в органы государственной власти, другие государственные органы для получения информации, срок рассмотрения заявления и документов, подтверждающих право военнообязанного на отсрочку, не превышает 15 календарных дней", – отметил адвокат.

Если в течение этого времени ответ на запрос не поступил, комиссия обязана принять решение на основании документов, предоставленных заявителем.

Напомним, в ближайшее время в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ должно появиться два новых типа отсрочок. Кроме того, летом 2025 года там будет возможность оплатить штраф за нарушение правил военного учета со скидкой 50%.

Минобороны Украины в рамках борьбы с коррупцией с 1 апреля запустило электронный кабинет ВЛК. Теперь выводы о статусе военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВЛК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

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