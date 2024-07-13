Сколько еще будет аномальная жара в Украине: синоптик дала прогноз

По всей территории Украины наблюдается аномальная жара, на юге нашей страны температура уже превысила +40 градусов. Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры.

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Вместе с тем на прохладу пока рассчитывать не приходится. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на выходных 13-14 июля и в начале следующей недели ожидается еще большее усиление жары. В большинстве областей столбики термометров покажут +35…+39.

При этом самая сложная ситуация будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В этих регионах в ближайшие дни столбики термометров покажут +41 градус.

Такие сложные погодные условия точно будут сохраняться до 17 июля. С середины недели жара начнет ослабевать, в некоторых областях температура опустится до +28…+34.

Однако на юге пока сохранится аномальная жара. Более того, в Днепропетровской и Кировоградской области станет еще жарче – до +39.

С 16 июля на западе и севере Украины температурные показатели станут ниже, а на юге "похолодает" с 19 числа. Вместо аномальных +41 там будет в среднем 35 градусов.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

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