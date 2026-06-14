Скажи, кто твой друг: кто может быть лучшими друзьями, а кто злейшими врагами по знаку Зодиака

Астрологи выделяют пары знаков зодиака с наибольшей совместимостью в дружбе, где каждый дополняет сильные стороны другого. Самые крепкие дружеские союзы часто образуются между представителями одной стихии или взаимодополняющими знаками.

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Редакция AstroOboz делится полезной информацией от астрологов, о совместимости всех знаков зодиака именно в дружбе. А также узнайте, кто не сможет дружить друг с другом.

Основные идеальные тандемы

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Овен + Стрелец: идеальные напарники для авантюр, путешествий и любых начинаний

Лев + Близнецы: динамичный союз. Близнецы обожают слушать, а Львы — блистать в центре внимания.

Стрелец + Водолей: друзья, которые никогда не дадут друг другу заскучать, поддерживая любые безумные идеи.

Огненным знакам тяжело дружить с водными знаками, они не смогут друг друга понять!

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Телец + Дева: очень стабильная и теплая дружба, основанная на взаимной заботе и уюте.

Дева + Козерог: практичные друзья, которые всегда дадут трезвый совет и поддержат в карьерных или жизненных целях.

Телец + Козерог: самый надежный тандем, строящийся на абсолютном доверии и схожих взглядах на быт и финансы.

Земным знакам чаще всего тяжело с воздушными, так как воздушные знаки – о легкости, а не о приземленных вещах присущих земным знакам.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Весы + Водолей: высокая интеллектуальная связь, бесконечные разговоры обо всем на свете и полное взаимопонимание.

Близнецы + Весы: друзья на одной волне, которые легко сходятся с людьми и обожают новые впечатления.

Воздушным знакам тяжело общаться и строить дружеские отношения с водными знаками, так как они очень разные, и водные знаки – о тяжести, а не о легкости, как воздушыне!

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Рак + Скорпион: глубокая и преданная дружба. Оба знака ценят безопасность и готовы защищать друг друга от любых невзгод.

Скорпион + Рыбы: эмоциональный и мистический союз, где друзья понимают друг друга без слов.

Водные знаки проще всего могут построить дружбу с такими же водными знаками, из-за противоречивого характера, и поймут они друг друга лучше всего, чем любой другой знак.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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