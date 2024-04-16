Сказал, что его 'спровоцировали': суд оштрафовал на 17 тыс. мужчину с Кировоградщины, который показал полиции половой орган

Мужчину из Кировоградской области оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он показал полиции свой половой орган. Тот заявил, что его "спровоцировали".

Об этом идет речь в приговоре Новгородковского районного суда Кировоградской области от 8 апреля 2024 года. Инцидент произошел в июле 2021 года.

При составлении материалов об административном нарушении по ч.1 ст. 130 КУоАП мужчина решил продемонстрировать правоохранителям свой половой орган.

Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что его спровоцировала полиция и он не смог сдержаться.

Он также подчеркнул, что общался с полицейскими на улице, не являющейся общественным местом, и поэтому не считает свои действия преступлением. Также он отметил, что не произносил грубых слов в адрес полицейских и не обидел их.

Сотрудник патрульной полиции на суде сообщил, что во время встречи с обвиняемым чувствовался запах алкоголя, но мужчина отказался признать свою вину и показал свой половой орган.

Некоторые свидетели выступили в защиту подсудимого, утверждая, что не видели, как он демонстрировал свой половой орган полиции. Однако в распоряжении суда находилось видео с нагрудных камер копов.

Суд признал мужчину виновным в нарушении части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Напомним, Франковский районный суд Львова принял решение о наложении штрафа на молодого человека, который был задержан по делу о хулиганстве, связанном с инцидентом сексуального характера на остановке общественного транспорта. Размер наложенного штрафа составил 51 грн.