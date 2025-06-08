Скандал с 'подвалом' в Черновицком ТЦК: в Офисе омбудсмена инициировали служебное расследование

Вечером, 8 июня, в Офисе омбудсмена инициировали служебное расследование из-за скандала с "подвалом" в Черновицком ТЦК. И, если эти факты подтвердятся, то должны быть приняты все предусмотренные законом меры реагирования, для соблюдения прав человека в дальнейшем.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Он отметил, что отдельное беспокойство у него вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничение доступа к базовым потребностям и невозможность связи с родными.

"Моя представительница в этом регионе Ирина Исопенко уже обратилась в областной ТЦК и СП с целью проведения ими служебного расследования. Также она направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию - для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении омбудсмена.

Дмитрий Лубинец напомнил, что основой для расследования стала публикация в социальных сетях, где гражданин сообщил, что был задержан на блокпосту. По его словам, у него изъяли телефон без объяснений и возможности предъявить документы.

Омбудсман отметил, что человека якобы удерживали в закрытом помещении без доступа к воде, еде и связи, документы не были должным образом рассмотрены. Также есть информация в соцсетях, что другие граждане в этом ТЦК и СП, сталкивались с отказами в переводе, несмотря на их опыт и желание служить в определенных подразделениях.

"Акцентирую, что в условиях военного положения мобилизационные мероприятия должны осуществляться с соблюдением норм законодательства!" – резюмировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Ранее бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий рассказал, что в Черновицкой области его задержали работники ТЦК, несмотря на наличие отсрочки, отобрали телефон и трое суток удерживали в подвале, после чего доставили в воинскую часть. В ТЦК заявили, что мужчина не имел права на отсрочку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее адвокат Ирина Волошина заявила, что представители Хмельницкого ТЦК не пускали ее к клиенту и оттолкнули от двери, нанеся травмы в виде ушиба плеча. Также, по ее словам, ей угрожали оружием.

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