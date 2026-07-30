Синоптики дали прогноз на последний день июля в Украине: где будет самая сильная жара

В последний день июля в Украине будет преобладать спокойная летняя погода без осадков. Благодаря влиянию антициклона и притоку теплого воздуха из Западной Европы дневная температура поднимется до +25…+30 °C.

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На крайнем западе страны столбики термометров могут достичь +34 °C. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

31 июля на всей территории Украины установится малооблачная погода без осадков. Атмосферные условия будет определять область высокого давления, которая будет способствовать солнечной погоде и быстрому прогреванию воздуха в дневные часы.

Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура составит +12…+17 °C, а днём в большинстве областей ожидается +25…+30 °C. На крайнем западе страны воздух прогреется до +34 °C.

Жарче всего будет в западных регионах. В Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в отдельных районах Тернопольской области дневная температура достигнет +30…+34 °C. Именно этот регион станет самым тёплым в Украине в конце июля.

В северных областях прогнозируется преимущественно +23…+29 °C, местами до +30 °C. В центральной части страны дневная температура будет колебаться в пределах +25…+29 °C, а на востоке — +23…+28 °C. На юге ожидается +24…+29 °C с переменной облачностью в отдельных районах.

В целом последний день июля пройдет без существенных погодных изменений – осадков не прогнозируется, а солнечная погода и слабый ветер создадут комфортные условия почти на всей территории страны. Наиболее ощутимое тепло синоптики прогнозируют именно для западных областей, где температура превысит отметку +30 °C.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в последние дни июля и в начале августа погода в Украине будет по-настоящему летней и солнечной. Однако придет и жара. В некоторых регионах в отдельные дни днем воздух будет прогреваться до рекордных +38 градусов. В ночные часы также может быть довольно тепло – "тропические" ночи с показателями +20 градусов и выше могут наблюдаться в большинстве регионов.

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