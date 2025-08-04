Синоптик уточнила прогноз на вторник и рассказала, когда в Украине станет больше дождей. Карта

Во вторник, 5 августа в Украине будут сохраняться высокие температурные показатели местами до +34 градусов. Грозовые дожди ожидаются в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам осадков должно стать больше уже с 6 августа.

Детали

"Во вторник, 5-го августа, в Украине температура воздуха составит +24 +29 градусов, в южной части +30 +34 градуса", – говорится в сообщении.

Отдельно жара +30 градусов доберется до Днепропетровщины, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины.

В западных регионах дожди, местами с грозами, ожидаются ночью, а днем возможны локальные осадки в Карпатах, Житомирской и Винницкой областях. По всей территории Украины в целом будет преобладать сухая и теплая воздушная масса.

Прогноз погоды в столице

В Киеве во вторник прогнозируется ясная, без осадков погода с температурой до +29 градусов.

"Дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6-го августа. Юг и восток будут принадлежать сухой погоде. Ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет", – резюмировала синоптик.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в августе большую часть Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурные рекорды маловероятны.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. Жара будет оставаться на юго-востоке страны.

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