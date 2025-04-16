Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам на Пасху

Погода в Украине будет способствовать активной подготовке к Пасхе. Благодаря антициклону почти по всей территории страны ожидается солнечная и сухая погода.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха 17 апреля поднимется до +20...+24°C, в прибрежных районах будет немного прохладнее – около +16...+19°C. Ночью столбики термометров покажут колебаться от +6...+12°C.

Диденко отметила, что завтра ожидается ветер южного направления: на Правобережье – порывы, а на Левобережье – более легкий и умеренный. Такой ветер не помешает хозяйственным делам и придаст свежести в воздухе.

В Киеве 17 апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20...+22 градуса. Южный ветер все еще будет порывистым.

"Нюанс! Сегодня и завтра — магнитные бури. Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия", — рассказала Диденко.

При этом Пасха в Украине будет теплой и солнечной.

Как сообщал OBOZ.UA, после аномального похолодания и снегопадов в начале апреля в Украину возвращается теплая погода. Уже в ближайшие дни в большинстве областей столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

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