Погода на Пасху удивит украинцев: где будет 'жара' до +24 градусов. Карта

После аномального похолодания и снегопадов в начале апреля в Украину возвращается теплая погода. Уже в ближайшие дни в большинстве областей столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

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При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На Пасху, 20 апреля, в Украине будет преобладать преимущественно солнечная погода. Небольшой дождь в течение дня возможен только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Также синоптики прогнозируют осадки в Крыму.

Температура воздуха на западе страны будет в пределах +18…+20 градусов. Однако ночью столбики термометров покажут всего +8…+10 градусов.

На остальной территории Украины будет аномальное для апреля тепло. На востоке, севере, в центре и на юге страны воздух прогреется до +24 градусов. При этом из-за солнечной погоды украинцы могут встретить на Пасху настоящую "жару".

Стоит отметить, что ночные температурные показатели пока остаются относительно невысокими. В большинстве областей в ночь на 20 апреля прогнозируется +8…+10 градусов. В южных регионах температура ночью и вовсе может опуститься до +6 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в Украине снова ожидаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

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