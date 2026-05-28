Синоптик дала прогноз на пятницу и рассказала, когда в Украину придет потепление

До конца текущей недели в Украине сохранится прохладная погода. В отдельных регионах пройдут дожди, иногда обильно будет поливать всю территорию страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. В то же время теплые воздушные массы вернутся в Украину в начале июня.

Погода в Украине до конца недели

По сообщению синоптика, температура воздуха в течение дня сегодня, 28 июня, ожидается в пределах +13... +17 градусов, на Закарпатье и в южных регионах до +17... +20 градусов тепла. Ночью будет холодно, +4...+11 градусов.

В то же время в пятницу, 29 мая, обильные дожди накроют практически все регионы Украины. Ветер северо-западный, местами порывистый. В Киеве завтра ожидаются дожди, порывистый северо-западный ветер, температура воздуха днем +15 градусов.

В то же время по данным Укргидрометцентра, в субботу, 30 мая, по всей Украине снова будет дождливо. Облачно с прояснениями, ветер 3-4 м/с,

Температура воздуха в течение дня +8...+13 градусов тепла, на западе до +23 градусов. Ночью холоднее всего в Луганской и Донецкой областях, +5...+7 градусов.

В воскресенье, 31 мая атмосферный фронт покинет большую территорию Украины. Дожди будут идти преимущественно на юге и востоке, в остальных регионах облачно с пряосненнями без существенных осадков. Температура воздуха +7...+17 градусов тепла, на Закарпатье +21...+23 градуса тепла. Дополнительно Диденко сообщила, что потепление в Украине возобновится в первые дни июня.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно информации синоптика Натальи Птухи, в последние дни календарной весны погода в Украине будет достаточно прохладной по сравнению с предыдущими жаркими днями – температурные максимумы практически не будут пересекать отметку +20 градусов. Ежедневно будут идти кратковременные дожди, в отдельных регионах с грозами. Однако, уже с понедельника, когда начнется календарное лето, столбик термометра медленно пойдет вверх. Потепление будет не слишком быстрым, однако, неустанным.

