В сеть попали фото скромного поместья бывшего главного украинского коммуниста Петра Симоненко. Всего лишь полтора миллиона долларов где-то стоит. Действительно, не о чем и говорить. Это ведь не миллиард, правда? Главное, чтобы красная тряпка на стене...

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Особливо порадував туалет. Як за площею, так і за оздобленням. І з красивим видом на пейзажі. Сидиш собі такий, думаєш думу про світле комуністичне майбутнє українського народу й одночасно милуєшся на природу. Дуже, кажуть, думам способствує.

До слова, у нас під Луганськом колишній нардеп-комуніст Спірідон Кілінкаров також собі маєток побудував, як у справжнього олігарха. Якось у пориві відвертості він зізнався: "До того, як я потрапив до Верховної Ради, не підозрював, яка багата у нас країна". Зараз у москві служить вірою й правдою...

Власне, комуністи завжди полюбляли царську розкіш. Сам Ленін жив у розкішному маєтку, який раніше належав удові одного з найбагатших капіталістів Росії – Зінаїді Морозовій. Їздив "вождь світового пролетаріату" теж не на аби чому, а на автівках, що належали останньому російському царєві. Штук із 5 їх мав на будь-який смак.

А "залізний" голова страшного ВЧК Фелікс Дзержинський "віджав" для себе розкішний палац золотопромисловця Стахєєва, оздоблений італійським мармуром і коштовним камінням. А під Москвою до послуг головного чекіста був маєток, що раніше належав нафтовому магнату Зубалову. І ще одна "дачка" – маєток багатого поміщика Шліппе. А в Криму на нього завжди чекала персональна дача – знаменитий палац князів Юсупових.

А ви бачили маєтки та палаци Сталіна, Троцького, Свердлова, Калініна, Хрущова, Ворошилова, Коллонтай та інших? А їхні машини, шуби, коштовності?

Так що нема чому дивуватися: Симоненко – звичайний продовжувач комуністичних традицій.