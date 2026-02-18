Сильный ветер и снег: какой будет погода в Украине 18 февраля. Карта

В Украине в среду, 18 февраля, согласно последним прогнозам синоптиков, будет холодно, в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается умеренный снег и дождь, гололед. Причем в Одесской области, а в дневные часы и на Николаевщине, Кировоградщине и Полтавщине "умеренные" перерастут в "значительные осадки".

Дело в том, что погоду в стране в эти сутки будет формировать циклон с юга. Так считают в Укргидрометцентре.

Температурные показатели

"Значение температуры в южных областях в течение суток будут колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – отмечают синоптики.

В целом в большинстве областей ожидается температура в пределах 6-11 градусов мороза ночью, и днем – в пределах от нуля до 5 градусов мороза.

В северных областях ночью приземный слой воздуха будет охлаждатьсядо минус 17, а дневные максимумы будут достигать от 5 до 10 мороза.

Циклон с юга

Такую погоду со значительным ветром – днем в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы ветра до шквальных 15-20 м/с – формирует, как уже отмечалось, циклон с юга.

"Только в северной части, а днем на крайнем западе все еще будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не ожидаем. Во всех других областях будет сыпать умеренный снег, а в Черкасской и Сумской областях днем будет снежить интенсивнее, поэтому там ожидаем значительный снег", – объясняют в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасности

18 февраля в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях значительный снег и дождь, днем в Черкасской и Сумской областях значительный снег; в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях гололед, на дорогах гололедица; днем в восточных, большинстве южных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с.

Это первый, "желтый" уровень опасности, отмечают синоптики и добавляют, что "погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".

Также Укргидрометцентр предоставляет предупреждение об "опасных гидрологических явлениях" – второго, то есть "оранжевого" уровня опасности.

"18 и 19 февраля, в результате текущих высоких уровней воды в створе поста р. Мерло – г. Богодухов и водохозяйственной деятельности в водосборе реки, возможны дальнейшие повышения уровней воды с удержанием воды на пойме. Вероятно дальнейшее частичное затопление пониженных прирусловых участков, объектов хозяйствования и отдельных жилых домов городе Богодухов Харьковской области", – предупредили в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, уже сегодня Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начинает круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по всей стране. Решение приняли из-за вышеупомянутого ухудшения погодных условий в большинстве областей страны.

Синоптик Наталья Диденко также рассказывала, что в целом в Украине на этой неделе будет наблюдаться резкая смена погодных условий и температурные контрасты. В ряде областей она прогнозирует сильные осадки, метели, штормовой ветер.

