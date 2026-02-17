В Украине из-за непогоды разворачивают Штаб: в каких областях ожидается ухудшение погоды 18 февраля

18 февраля Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начинает круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по всей стране. Решение было принято из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в большинстве областей.

Видео дня

О запуске Штаба сообщили на странице ведомства в Facebook. В агентстве отметили, что 18 февраля на большей части территории Украины прогнозируют сложные метеорологические явления, а потому службы переходят в режим усиленной готовности.

Сложные погодные условия

По информации агентства, непогода охватит почти всю страну, за исключением западных областей. Наиболее интенсивные осадки, гололед и сильный порывистый ветер ожидаются в Одесской области – там объявили второй уровень опасности, оранжевый.

В центральных и восточных регионах – Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях – синоптики прогнозируют значительный снег и дождь. Для этих территорий установлен первый уровень опасности, желтый. В большинстве южных, центральных и восточных областей порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Работа служб

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будет работать круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по дорогам и координировать действия спасательных служб. В его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Национальной полиции и Укртрансбезопасности.

Основная задача – оперативно реагировать на угрозы и организовать противодействие возможным осложнениям дорожного движения. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу, поэтому водителей призывают быть внимательными.

В агентстве также напомнили о работе круглосуточной горячей линии. За информацией о состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения можно обращаться по номеру +380674006080.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что в целом в Украине на этой неделе будет наблюдаться резкая смена погодных условий и температурные контрасты. В ряде областей она прогнозирует сильные осадки, метели, штормовой ветер.

