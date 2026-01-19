'Сильный, смелый, мужественный': в боях в Донецкой области погиб боец ММА и тренер из Луцка Алексей Бондаренко. Фото

В бою за Украину погиб боец ММА и тренер Алексей Бондаренко из Луцка. Тело воина с поля боя эвакуировать не удалось, поэтому официально он считается без вести пропавшим.

Жизнь защитника оборвалась на Покровском направлении 15 января. О потере сообщили в формировании по охране общественного порядка и государственной границы Defender и в Луцком национальном техническом университете, выпускником которого был Герой.

Что известно об Алексее Бондаренко

Трагическая весть о тяжелой утрате появилась на странице формирования Defender в Facebook в воскресенье, 18 января: погиб известный спортсмен и тренер из Луцка Алексей Бондаренко. Тело воина забрать с поля боя побратимы не смогли.

"Сегодня у нас трагическая весть: 15 января 2026 года на Покровском направлении Донецкой области во время выполнения задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины от вторжения Российской Федерации погиб наш товарищ, побратим Бондаренко Алексей. К сожалению, тело Алексея эвакуировать не смогли, поэтому он числится без вести пропавшим. До последнего мы надеялись, но чуда не произошло", – отметили в формировании, членом которого был павший в бою воин.

Известие о гибели воина подтвердили в Луцком национальном технологическом университете: там, на факультете цифровых, образовательных и социальных технологий учился Алексей, который в 2023 году получил диплом магистра по специальности "Физическая культура и спорт".

Доцент кафедры физической культуры, спорта и здоровья этого вуза, Александр Панасюк, рассказал: Алексей Бондаренко был мастером спорта по смешанным единоборствам ММА и боевому самбо, профессиональным бойцом ММА и судьей национальной категории по смешанным единоборствам. Он неоднократно побеждал во всеукраинских и международных соревнованиях, также был тренером.

"Вечная память Герою! Сильный, смелый, мужественный..." – написал Панасюк.

Знакомые воина отказываются верить в то, что его больше нет.

"Лешка, не хочется верить... Надеемся и молимся, что ты найдешься", – написала Елена Грицюк.

По данным издания ВолиньРоѕт, Алексей Бондаренко был уроженцем оккупированного Лисичанска Луганской области. Увлекался боксом и паркуром.

Жил мужчина в Ковеле, впоследствии – в Луцке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Харьковщине погиб воин 3-й штурмовой Олег Осокин из Кременчуга.

Мужчина до февраля 2025 года был сотрудником ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". На предприятии, где и сообщили о потере, отметили, что Герой всю жизнь стремился делать мир лучше.

