Всю жизнь стремился делать мир лучше: на Харьковщине погиб воин 3-й штурмовой Олег Осокин из Кременчуга. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Полтавщину. Вблизи населенного пункта Новый Мир Изюмского района Харьковской области погиб воин 3-й штурмовой Олег Осокин из Кременчуга.

Об этом сообщили в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Мужчина до февраля 2025 года был сотрудником предприятия. Там отметили, что Герой всю жизнь стремился делать мир лучше.

"Большая семья Крюковского вагоностроительного завода провела в последний путь Олега Николаевича Осокина – воина, коллегу и любящего сына. Жизнь героя оборвалась в ожесточенных боях за свободу Украины в августе 2025 года", – говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что долгих шесть месяцев длился путь защитника домой. Из-за интенсивности боевых действий забрать тело с поля боя удалось лишь недавно.

Что известно о Герое

Защитник родился 9 сентября 1991 года в Кременчуге. Здесь прошли его детство, школьные годы в гимназии № 22, обучение в ПТУ № 6 по профессии "Садовод-озеленитель".

В 2010 году он пришел на Крюковский вагоностроительный завод и проработал здесь 15 лет, из них 13 – на участке озеленения и благоустройства жилищно-бытового отдела. Едва ли не каждый работник завода помнит, как каждое утро перед летней жарой Олег вместе с водителем водовозки разматывал длинные шланги и обильно поливал заводские клумбы и газоны.

Мужчина заботился, чтобы заводская территория всегда была ухоженной, зеленой и красивой. Именно таким он и останется в памяти – человеком, который всю жизнь стремился делать мир лучше и зеленее.

Олег стал в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2025 года. Службу проходил в известной всем 3-й отдельной штурмовой бригаде в должности стрелка – помощника гранатометчика. Его последний бой состоялся 2 августа 2025 года. Защищая украинскую землю от захватчиков, он выполнил свой гражданский долг ценой собственной жизни.

У павшего осталась мама – самый родной человек, который самостоятельно его воспитывал, вкладывая в него всю свою любовь и душу. Женщина имеет инвалидность, из-за которой ей трудно передвигаться. Поэтому сын всегда встречал ее с работы, нежно держал под руку и провожал домой. Последний телефонный разговор перед боевым выходом навсегда останется в памяти матери как самое дорогое воспоминание о сыне-герое.

Прощание с Олегом Осокиным состоялось в Свято-Николаевском соборе. Похоронили его 15 января 2026 года с воинскими почестями в секторе почетных захоронений на Свиштовском кладбище.

"Склоняем головы перед мужеством защитника, который сменил садовый инвентарь на оружие, чтобы мы могли жить под свободным небом. Покойся с миром, Олег!" – резюмировали печальную весть на предприятии.