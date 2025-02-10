Сильный мороз и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода 10 февраля

В Украине в понедельник, 10 февраля, погода будет холодной. Однако осадков в стране синоптики не прогнозируют, небо будет облачным с прояснениями.

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Свежими данными поделился сайт Украинского гидрометеорологического центра. Эксперты предупредили: на дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами будет гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура по Украине опустится до -6...-11 ночью, а в Карпатах – до -10...-15 градусов.

Днем ожидается от -1 до -6 максимум. Теплее будет на западе и юге – от -2 до +3. На Закарпатье еще теплее, +3...+8 градусов тепла.

На Киевщине и в Киеве – облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 метра в секунду.

В области будет от -6 до -11, днем ​​от -1 до -6 градусов.

В столице ночь ожидается холодной, от -9 до -11, днем от -​​4 до -6 мороза.

Как ранее писал OBOZ.UA, сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвима к засухам южная степь, в частности районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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