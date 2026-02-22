Сильные молитвы на Прощеное воскресенье: как просить о здравии и прощении грехов

Прощеное воскресенье – особый день в христианской традиции, который завершает Масленицу и открывает путь к Великому посту. Это время внутреннего очищения, примирения и искреннего переосмысления собственных поступков.

В этот день верующие просят прощения у родных, друзей и знакомых, чтобы освободить сердце от обид. Однако не менее важно обратиться с молитвой с просьбой о милости, здоровье и прощении грехов. OBOZ.UA публикует сильные молитвы на Прощеное воскресенье.

Сильная молитва для прощения грехов

"Помилуй меня Боже, по великой милости Твоей и по великому милосердию Твоему прости проступки мои. Особенно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда предо мною.

Против Тебя Единого я согрешил и лукавое пред Тобою совершил, Отче праведный, Ты в слове Твоем и справедлив в приговоре Твоем. Ибо в беззаконии зачат я, и в грехах породила меня мать моя. Ибо Ты истину возлюбил еси, неизвестное и тайное мудрости Твоей явил Ты мне.

Окропи меня иссопом - и очищусь, омой меня - и стану белее снега. Дай мне услышать радость и веселье - и возрадуются кости смиренные. Отверни лицо Твое от грехов моих и прости все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и духа праведного восстанови во внутренности моей.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не оторви от меня. Верни мне радость спасения Твоего и Духом могучим укрепи меня. Научу беззаконников путям Твоим, и нечестивые обратятся к Тебе. Избавь меня от вины кровавой, Боже, и язык мой будет радостно славить правду Твою.

Господи, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Твою. Ибо если бы Ты пожелал жертвы, принес бы я: всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу - это дух смиренный, сердца скорбящего и смиренного Ты не отвергнешь. Аминь".

Молитва о здоровье, удаче и Божьем благословении

"О, Всемогущий Боже, милостивый и милосердный! Обращаюсь к Тебе с просьбой в Прощеное воскресенье. Прости грехи мои и даруй мне силу и мудрость для преодоления жизненных испытаний. Благослови меня и семью мою здоровьем, наполни наши сердца любовью и верой. Пусть Твой благословенный свет навевает удачу во всех наших делах в течение этого года. Даруй нам мир в душе и крепость веры, чтобы мы всегда были на пути добра и праведности. Аминь".

Молитва на Прощеное воскресенье

"Небесный Отче, в этот день примирения и прощения обращаюсь к Тебе с просьбой сохранить физическое и духовное здоровье мое и моих близких. Пусть Твоя благодать охватит наши сердца и рассеет все сомнения и тревоги. Даруй нам мудрость и силу видеть добро во всем вокруг и пройти этот год со спокойствием и уверенностью. Пусть любовь и согласие царят в наших душах, а Твой свет проводит нас сквозь тьму испытаний. Аминь".

