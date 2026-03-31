Сила женщин формирует устойчивость общин и движение в Европу: итоги Украинского женского конгресса в Виннице

В Виннице состоялся Украинский Женский Конгресс, который собрал более 50 спикеров, более 300 гостей и более тысячи участников и участниц онлайн. Конгресс получил название "Сила женщин. Винничина" и был посвящен аспектам формирования женского лидерства.

Открывая Украинский Женский Конгресс, его соучредитель, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что для УЖК очень важно регулярно, начиная с 2017-го года, проводить события в регионах.

"Проводя Конгрессы, особенно в регионах, мы хотим сделать истории женщин видимыми и услышанными. Потому что видимость дает нам инструменты и влияние. Мы хотим показать, как региональные практики формируют государственную устойчивость. А услышав различные опыты – наработать подходы, важные для будущего развития общин", – отметила Елена Кондратюк.

Главные героини Конгресса – женщины, которые преодолели собственные вызовы и превратили свой опыт в пользу общества. Более 50 участниц и участников из Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей рассказали о практических кейсах, которые помогают общинам оставаться устойчивыми и развиваться даже в условиях войны.

"Женское лидерство – это не "дополнение" или исключение. Это ресурс, на котором держатся общины. Там, где женщины участвуют, растет устойчивость, доверие и реальные результаты для людей. Задача – чтобы эти истории стали нормой, а не исключением. Чтобы общины, где женщины влияют на решения, были стандартом, а не редкостью", – отметила соучредитель и директор Украинского Женского Конгресса, народный депутат (2014-2019) Светлана Войцеховская.

Конгресс "Сила женщин. Винницкая область" состоял из трех дискуссионных платформ, которые показали путь женского лидерства: от личного опыта и самореализации до управленческих решений и стратегического развития громад. Кроме того, со специальными темами выступили представители ЕС и международных организаций, которые помогают Украине с восстановлением.

"Наше движение к Европейскому Союзу начинается не только в кабинетах, а скорее в громадах. Именно здесь международные проекты становятся реальными изменениями для людей. И именно здесь женское лидерство играет ключевую роль, потому что женщины быстрее адаптируются, берут на себя ответственность и запускают новые процессы", – заявила на Конгрессе соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова.

Среди ключевых партнеров события – фонд "МХП-Общине", который представил успешные кейсы взаимодействия социально ответственного бизнеса и общин. Там заявили, что одно из ключевых стремлений мужчин, в частности в компании МХП, – это быть надежными партнерами для женщин, которые сегодня играют ведущую роль в различных сферах – от управления общинами и развития бизнеса до службы в армии и реализации ветеранской политики.

"Мы верим, что только вместе мы сможем решить, пожалуй, самую глобальную задачу, которая сегодня заложена в названии нашего Конгресса – умная сила. Это сила не только общины, а каждого человека. Ведь сильные люди создадут сильный бизнес, сильные общины, сильные регионы – и мы будем жить в большой сильной стране", – заявил заместитель СЕО МХП по устойчивому развитию, председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Общине" Юрий Мельник.

Для справки:

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принято гендерную квоту на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит событие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.