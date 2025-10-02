УкраїнськаУКР
Шпундра из мяса и свеклы: как приготовить старинное украинское блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Рецепт блюда

Шпундра — старинное украинское блюдо, свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе. Шпундра напоминает верещаку, но, в отличие от нее, шпундру заправляли не сухарями, а мукой или запаренным тертым пшеном. Шпундра упоминается в романе "Энеида" украинского поэта и просветителя И. П. Котляревского: "Был борщ до шпундров с буряками". В 2017 году во время художественного фестиваля "Співоче поле. Тернопіль" тернопольский ресторатор Игорь Парий с помощниками сварил 248 литров украинского аутентичного блюда. Такой объем шпундры, как самый большой, зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. 

Кулинар поделился в Instagram рецептом настоящей "Шпундры", основа которой – мясо, сало и свекла. 

Ингредиенты: 

  • 500 г сала
  • 1300 г свиной лопатки
  • 500 г лука
  • 1200 г очищенной свеклы
  • 1400 мл примерно кваса 1400 мл примерно кваса
  • 1 большая головка чеснока
  • чили, зелень, соль и перец
  • 2-3 ст. л. муки

Способ приготовления: 

1. Сначала нарежьте сало и выжарьте его до шкварок. Шкварки готовые достаньте, а на жире обжарьте до румяности нарезанную (не очень крупно) лопатку. Затем добавьте порубленный лук, поджарьте и добавьте нарезанную дольками свеклу.

2. Добавляю еще соль, черный и душистый перец – с ними блюдо получается более ароматным. Далее все тушу на медленном огне, чтобы свекла стала мягкой. Обратите внимание: свекла вкуснее, когда она еще упругая, а не полностью разваренная – поэтому не передерживайте! При необходимости можно долить или кваса или воды, чтобы блюдо оставалось с ухой, но приятно едва кисленьким.

Когда блюдо готово и мясо в сочной ухе, добавьте жидкости с мукой, чтобы немного загустить подливу. В конце добавьте чеснок и острый перчик, еще 5 минут протушите и готово. Подавайте со свежей зеленью и шкварками! 

