Схождение благодатного огня 2025: когда состоится и где смотреть онлайн

Восхождение благодатного огня накануне Пасхи, которое ежегодно совершается в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, в этом году состоится 19 апреля. Миллионы христиан ожидают этого события, которое символизирует воскресение Сына Божьего Иисуса Христа.

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Начнется церемония в 10:15 утра по иерусалимскому времени и по Киеву. Как она будет проходить и где ее можно посмотреть онлайн, читайте в материале OBOZ.UA.

Где смотреть онлайн схождение Благодатного огня

Церемонию восхождения Благодатного огня будет транслировать Православная церковь Украины в своем YouTube-канале и страницах в соцсетях.

Церемония начнется в 10:15, а именно богослужение в Храме Воскресения в Иерусалиме – около 12:30 по Киеву.

Как проходит церемония и когда сойдет Благодатный огонь

Сначала процессия главы с православным патриархом Виремии Иерусалима пройдет один раз вокруг главного алтаря Храма Гроба Господня Кувуклии, после чего перейдет к Армянский Боковому Алтарю храма Воскресения.

В 11:00 состоится церемония запечатывания Гроба. Около 12:10 православное духовенство Армении вместе с представителями Коптской и Сирийской православных церквей должно перейти из Армянской Ризницы к Алтарю Кафоликона и обратиться к патриарху Греции.

Приблизительно в 12:20 служитель греческого патриархата должен внести в Гроб Господень закрытую лампаду.

В 12:30 начнется крестный ход православного духовенства Греции. Священнослужители должны три раза обойти вокруг Кувуклии. После этого греческий патриарх раздевается, стоя перед Кувуклией, где ему помогают другие служители.

Около 12:55 греческий патриарх и архимандрит войдут в Кувуклию, чтобы зажечь свечи Благодатным огнем, а затем передать его верующим.

Около 13:10 православный патриарх Греции со своими сослужителями уйдут из храма, после чего начнется крестный ход православного духовенства Армении и верующих, сопровождаемый коптскими и сирийскими православными общинами.

Около 14:30 завершится армянская церемония.

Что означает восхождение Благодатного огня

Схождение Благодатного огня обычно сопровождается колоколами, возгласами радости и возвышенной атмосферой среди верующих по всему миру. Из Иерусалима его доставляют в разные страны, в том числе и в Украину.

Это событие называют настоящим чудом, символизирующим выход Света Христова из Гроба Господня, Воскресение Иисуса Христа, свет ангела, который первым возвестил счастливую весть, и победу жизни над смертью.

Считается, что, если Благодатный огонь не сойдет, это будет предвещать приближение конца света или духовный упадок человечества.

При этом греческий журналист Димитрис Аликакос опубликовал книгу со своим расследованием, где написал о том, что Благодатный огонь зажигает священнослужитель. Духовенство Иерусалима обвинило его в клевете, однако суд Афин оправдал его. Журналист также опубликовал видео разговоры с епископом Исидором, где тот подтверждает, что сам зажигает Благодатный огонь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может попасть на церемонию схождения Благодатного огня. Каждый год она собирает тысячи паломников со всего мира.

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