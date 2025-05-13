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Шоколадный торт без муки, сахара, яиц и выпечки: готовится десерт элементарно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
93
Шоколадный торт без муки, сахара, яиц и выпечки: готовится десерт элементарно

Домашние торты можно готовить не только из теста, но из из печенья, лаваша. К тому же такие десерты не "требуют" много ингредиентов и времени для приготовления.

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Вкусный шоколадный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпекания, из шоколадного печенья. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Печенье шоколадное – 250 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Шоколад от 70% – 350 г
  • Сахар – 50 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Сливки жирные 32% – 250 г

Способ приготовления: 

1. Печенье измельчаем блендером в крошку и добавляем растопленное сливочное масло. Масса должна быть как пластилин.

Печенье с маслом

2. Выкладываем дно формы. Сначала выкладываем бока, потом дно.

Основа для торта

3. Заливка: смешайте сливки, сахар и масло. Доведите до кипения, снимаем и добавьте шоколад. Перемешаем до однородности и заливаем корж.

Приготовление торта

Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа!

Готовый торт

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