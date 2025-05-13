Шоколадный торт без муки, сахара, яиц и выпечки: готовится десерт элементарно

Домашние торты можно готовить не только из теста, но из из печенья, лаваша. К тому же такие десерты не "требуют" много ингредиентов и времени для приготовления.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпекания, из шоколадного печенья.

Ингредиенты:

Печенье шоколадное – 250 г

Масло сливочное – 100 г

Шоколад от 70% – 350 г

Сахар – 50 г

Масло сливочное – 50 г

Сливки жирные 32% – 250 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем блендером в крошку и добавляем растопленное сливочное масло. Масса должна быть как пластилин.

2. Выкладываем дно формы. Сначала выкладываем бока, потом дно.

3. Заливка: смешайте сливки, сахар и масло. Доведите до кипения, снимаем и добавьте шоколад. Перемешаем до однородности и заливаем корж.

Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа!

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