Шмыгаль наградил 36 энергетиков ДТЭК за прохождение самой сложной зимы

Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил 36 энергетиков ДТЭК наградами за прохождение самого сложного отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Отопительный сезон стал серьезным испытанием для всей энергетической системы страны. Благодаря профессионализму энергетиков, их быстрой реакции и способности работать в условиях постоянной опасности удалось обеспечить стабильное прохождение этого периода. Их работа – это вклад в устойчивость страны и базовые условия жизни миллионов людей", – отметил Шмыгаль.

Министр энергетики поблагодарил энергетиков за работу во время отопительного сезона, который стал самым тяжелым за все годы полномасштабной войны и наградил 36 работников ДТЭК Энерго.

"Энергетики продемонстрировали высокий уровень ответственности за результат. Все предприятия работали как единая система – быстро, слаженно и с пониманием критичности своей роли. Эта работа носит системный характер: уже готовимся к летним пикам и следующей зиме, усиливаем направления, где это необходимо. Важно, что такой самоотверженный труд сегодня получает признание– подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее Президент Владимир Зеленский отметил энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержку устойчивости энергосистемы.