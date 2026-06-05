Шестеро журналистов пройдут реабилитацию в рамках совместной программы 'Новой почты' и НСЖУ

"Новая почта" и Национальный союз журналистов Украины реализуют совместную программу поддержки украинских медийщиков, пострадавших во время освещения войны. Ко Дню журналиста шестеро журналистов и военных корреспондентов пройдут двухнедельный курс физического и психологического восстановления, который профинансирует "Новая почта".

Видео дня

В рамках совместной инициативы "Новой почты" и НСЖУ помощь получат медийщики, которые длительное время работали непосредственно на линии фронта, документируя военные преступления РФ, последствия российских атак, жизнь прифронтовых и деоккупированных громад, а также в результате профессиональной деятельности получили ранения, контузии или нуждаются в профессиональной психологической помощи.

"Мы благодарны украинским медийщикам за смелость. За каждым репортажем с фронта стоят живые люди, но эта работа оставляет глубокие шрамы. Среди тех, кто пройдет реабилитацию: спецкор Александр, который чудом выжил после удара вражеского беспилотника "Ланцет", но потерял коллег, и корреспондентка Алена с Сумщины, которая ежедневно документирует последствия обстрелов и сама потеряла дом из-за российских атак. Обеспечить им комплексное лечение и психологическую поддержку 0 наименьшее, что мы можем сделать как искреннюю благодарность за их работу", 1 отмечает Евгений Тафийчук, CEO "Новой почты".

"Украинские журналисты, особенно те, кто работает на фронте и в прифронтовых общинах, ежедневно документируют войну, человеческую боль и военные преступления, часто откладывая собственное восстановление "на потом". Безусловно, журналисты также нуждаются в лечении, психологической поддержке и времени на восстановление после пережитого. Мы искренне благодарны "Новой почте" за эту важную совместную инициативу и за понимание того, что поддержка тех, кто информирует общество во время войны, 2 это вклад в устойчивость Украины", 3 комментирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 4 В специализированном медицинском учреждении на Ровенщине курс физического и психологического восстановления пройдут наши коллеги: Александр Колычев, Виктор Ожогин, Ольга Журавель, Валентина Федорчук, Владислав Степырев и Алена Лавренцова.

У каждого из них 5 своя история войны. Александр Колычев выжил после удара российского "Ланцета" по съемочной группе FreeДом, в результате которого погибли его коллеги Елена Губанова и Евгений Кармазин. Виктор Ожогин, журналист телеканала "Д1" и ветеран, дважды был ранен во время службы в ВСУ. Алена Лавренцова потеряла дом из-за российских обстрелов на Сумщине. Ольга Журавель, журналистка из Днепра, проходит длительное восстановление после тяжелого ДТП. Валентина Федорчук из Херсона продолжает работать в условиях войны и ее последствий для жителей деоккупированного региона. Владислав Степырев освещает жизнь приграничных громад Сумщины, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Кстати, Виктор Ожогин уже проходит курс восстановления в госпитале.

Спасибо "Новой почте" и лично CEO "Новой почты" Евгению Тафийчуку за поддержку этой инициативы. Украинцы благодарны "Новой почте" не только за оперативную доставку, которая часто является критически важной для многих людей, но и за гуманитарные и социальные проекты. Программа восстановления здоровья журналистов, пострадавших при освещении войны, стала одной из таких важных инициатив. Такая поддержка поможет нашим коллегам получить необходимое лечение, восстановить силы и вернуться к полноценной работе.

Убежден, что забота о журналистах, которые документируют войну, необходима для сохранения устойчивости украинских медиа и всей Украины. Журналисты важны".