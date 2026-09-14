"Шаг в новую жизнь": история защитника Мариуполя Алексея Кобелькова

Защитник Мариуполя, пограничник морской охраны Алексей Кобельков прошел через тяжелые бои за город, защищал "Азовсталь" и пережил российский плен. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в том числе собственную квартиру в Одессе.

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С начала полномасштабного вторжения Алексей вместе с собратьями встал на оборону Мариуполя. Он служил в 23-м отряде морской охраны Госпогранслужбы, участвовал в уличных боях за город и вместе с другими защитниками оборонял "Азовсталь".

После тяжелых боев Алексея ждало еще одно испытание – российский плен. В неволе защитник провел 10 месяцев. По возвращении он продолжил путь восстановления и постепенно начал строить новый этап жизни после пережитого.

Собственная квартира в Одессе стала для Алексея важной опорой. Этот город защитник выбрал не случайно: всю жизнь он прожил в Мариуполе, а Одесса напоминала ему родной город благодаря морю.

"Для меня это чудо. Я ещё не осознал этого факта. Я очень рад, что получил квартиру в Одессе, потому что это место, где я чувствую себя комфортно. Я всю жизнь прожил в Мариуполе, и Одесса больше всего напоминает мне родной город, потому что здесь есть море. Но, конечно, я жду того момента, когда мы все вернемся в Мариуполь.

Я хотел бы выразить слова благодарности Ринату Ахметову за это великое дело, которое он делает для защитников Мариуполя и их семей. Квартира – это шаг в новую жизнь, шаг в будущее. Я очень благодарен за программу "Дома", – отметил Алексей Кобельков.

Алексей стал одним из первых защитников Мариуполя, получивших собственные квартиры в Одессе при поддержке "Сердца Азовстали". Вместе с ним новые жилья тогда получили ещё двое защитников – Вадим Баран и Юрий Сайко.

Для "Сердца Азовстали" помощь защитникам Мариуполя не заканчивается удовлетворением отдельной потребности. Важно провести человека по пути от реабилитации к самореализации – помочь обрести новую опору, смысл и строить будущее после пережитого. Именно в этом заключается суть посттравматического роста, который сегодня является ключевым направлением работы организации.