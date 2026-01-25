Сезон Водолея: что он означает для каждого знака зодиака

Каждый год солнце находится в знаке Водолея с 19-20 января до 18-19 февраля. В 2026 году оно будет там с 19 января по 18 февраля.

Что может ожидать каждый знак зодиака в сезон Водолея 2026 года, расскажет OBOZ.UA.

Овен

Почти все будут сосредоточены на погружении в важные проекты и вкладывании большей энергии в свои платонические связи, но поскольку солнце будет проходить через ваш одиннадцатый дом сетей, вы можете ожидать, что это будет еще большей целью для вас. С вашей планетой-управительницей, целеустремленным Марсом, в том же секторе с 23 января по 2 марта, у вас будет еще более длинный промежуток времени, когда вы можете положиться на друзей и коллег, чтобы продвинуть дело вперед в общих стремлениях, а также в ваших уникальных долгосрочных желаниях.

Телец

Приготовьтесь к сезону, когда вы окажетесь в центре внимания и претендовать на должность с большей властью. Вы не можете не оставить свой след больше, чем обычно, благодаря тому, что Солнцу, которое движется через ваш десятый дом карьеры и публичного имиджа, нужно заявить о себе больше, чем обычно.

Примерно 17 февраля, когда солнечное затмение активирует этот сектор, вы можете начать совершенно новую эру, оставляя свой след, лелея свою внутреннюю жизнь.

Близнецы

Вы обычно беспокойны, даже когда солнце не движется через ваш девятый дом приключений и высшего обучения, но сезон Водолея усиливает эту атмосферу для вас, что приводит к огромному росту вашего желания освободиться от любых рутин или переживаний, которые кажутся скучными или обыденными. Вы почувствуете себя наиболее сильными, когда сосредоточитесь на усвоении знаний, оттачивании определенных навыков, знакомстве вне своего круга общения и расширении своего кругозора при любой возможности. Ваша планета-помощник, Меркурий, присоединяется к вечеринке с 20 января по 6 февраля, поэтому независимо от того, хотите ли вы забронировать дальнее путешествие, или начать новое обучение с наставником, вы можете максимально использовать этот период.

Рак

Поскольку солнце проходит через ваш восьмой дом близости, этот момент как раз создан для того, чтобы немного больше погрузиться в спячку со своей второй половинкой или кем-то особенным. Вы будете чувствовать себя увереннее, открываясь о своих эмоциональных потребностях в рамках ближайшей связи, и будете иметь больше возможностей развивать эту связь. А поскольку этот сектор также отвечает за общие ресурсы, вы также можете достичь успехов в достижении финансовых целей, которые вы разделяете с любимым человеком. Примерно 1 февраля, когда полнолуние повлияет на ось, которая также включает ваш второй дом дохода, вы можете достичь кульминации значительного плана заработка.

Лев

Этот сезон полностью посвящен вашим индивидуальным отношениям, ведь ваш управитель, Солнце, сейчас проходит через ваш седьмой дом партнерства. Вы почувствуете прилив уверенности в себе, когда будете частью пары, и сможете двигаться вперед в стремлениях, которые разделяете с кем-то другим. А если вы намеревались стать посредником или исцелить длительный конфликт, вы также будете наслаждаться всплеском уверенности, который сделает это возможным. Когда 1 февраля Луна будет полной в вашем знаке, вы можете чувствовать себя более чувствительными и нуждаться в перерыве в своей привычной рутине, чтобы активнее заботиться о себе. Поделитесь своими чувствами с дорогим другом, любимым человеком, второй половинкой или деловым партнером и подумайте о взаимности в ваших отношениях.

Дева

Учитывая то, насколько вы заботитесь о своем здоровье и умеете самосовершенствоваться, вы будете чувствовать, что находитесь в своем потоке в течение всего сезона Водолея, поскольку солнце движется через ваш шестой дом ежедневного распорядка и благополучия — тот самый сектор, связанный с вашим знаком. Вы почувствуете прилив гордости, который сможете направить на проверку ежедневных дел из своего списка и потенциально улучшение своего режима фитнеса. Вы также можете погрузиться в организационные проекты и упорядочить свои усилия, сосредоточившись на домашних делах и работе, которая действительно резонирует с вашей целью. Ваша умственная энергия взлетит, и вы придумаете еще больше стратегий для повышения своей производительности и жизненной силы, пока ваша планета-управитель, Меркурий, собирающий информацию, будет находиться в той же зоне с 20 января по 6 февраля.

Весы

Это один из самых игривых, вдохновленных на творчество моментов года для вас, учитывая, что солнце движется через ваш пятый дом романтики и самовыражения. Независимо от сезона солнечного знака, вы хотите, чтобы жизнь отражала потрясающе снятый романтический фильм, но вы можете воплотить это в реальность сейчас больше, чем обычно, потому что вы еще больше настроены на свои художественные импульсы и чувство веселья. Воспользуйтесь любой возможностью быть более спонтанными и наслаждайтесь флиртом, чтобы получить максимум от момента, особенно пока ваша планета-управитель, милая Венера, не выйдет из этого сектора 10 февраля.

Скорпион

Когда солнце переходит в другой фиксированный знак и ваш четвертый дом домашней жизни, вы можете начать чувствовать, что это действительно трансформационный момент. Каждый сезон Водолея у вас есть шанс заглянуть внутрь себя и исцелить старые раны, одновременно предоставляя приоритет вливанию больше любви и заботы в ваши семейные связи, но 2026 год принесет серьезные потрясения в этой части вашей жизни, а также в ваш десятый дом карьеры, потому что мы начинаем серию затмений, меняющих правила игры, на этой оси. Возможно, вы не самый большой поклонник перемен, но если вы приложите все усилия, чтобы оставаться открытым — особенно примерно 17 февраля, когда солнечное затмение повлияет на эту зону — это в конечном итоге может настроить вас на улучшение эмоционального благополучия.

Стрелец

Вы, человек, который учится всю жизнь, поэтому действительно нет времени года, когда бы вы не были в восторге от путешествий, общения и получения новых навыков, но когда солнце движется через ваш третий дом общения, эта энергия резко возрастает. Вы стремитесь к возможности забронировать поездки на выходные, встретиться со своим кругом общения и провести мозговой штурм вместе с коллегами, и такие мероприятия не могут не подпитать вашу уже стремительную умственную энергию. Примерно 1 февраля, когда полнолуние активирует ваш девятый дом высшего образования — который также является сектором, связанным с вашим знаком — вам стоит прислушаться к своему внутреннему искателю приключений и отложить любые скучные дела на второй план. Вы почувствуете себя наиболее сосредоточенным и эмоционально удовлетворенным, когда будете следовать своей интуиции и, возможно, даже совершите скачок веры.

Козерог

Когда ваш сезон завершится и солнце перейдет во второй дом доходов, вы обратите свое внимание на свою прибыль (даже больше, чем обычно!). Вы почувствуете растущую уверенность, придумывая новые прибыльные начинания и используя свои навыки для увеличения дохода. Воспользуйтесь возможностями для развития самооценки и поразмышляйте над своими ценностями, особенно относительно их связи с вашими текущими планами на заработок. 13 февраля Сатурн, планета-исполнитель задач и ваш управитель, войдет в ваш четвертый дом домашней жизни, начав двухлетний цикл, посвященный закладке новых основ, связанных с вашими связями с близкими и физическим домом.

Водолей

Добро пожаловать в ваш сезон, Водолеи! С перемещением солнца в ваш первый дом личности, вы можете претендовать на внимание и сияние, поскольку остальной мир принимает вашу нетрадиционную, гуманитарную, будущую перспективу. Независимо от того, хотели ли вы бороться за руководящую должность на работе, или отстаивать свои потребности в ближайших отношениях, это сезон, чтобы высказаться и отстаивать свои самые смелые желания. Примерно 17 февраля, когда в вашем знаке состоится новая луна и солнечное затмение, вы вступите в переломный момент для вашего самовосприятия и ваших личных отношений — такого мы не видели с 2016-2018 годов. Вспомните, что произошло примерно в то время, чтобы понять, чего вы можете ожидать в течение этой новой серии затмений, которая продлится в 2028 году.

Рыбы

Приготовьтесь к тому, что ваша врожденная мечтательность усилится, ведь солнце сейчас движется через ваш двенадцатый дом духовности, устанавливая сонный, образный, саморефлексивный тон. Настойчивое стремление к конкретным внешним целям сейчас просто не будет естественным или приятным. Вместо этого, вам лучше замедлиться, предоставляя приоритет осознанности и омолаживающим практикам. В следующем месяце будет достаточно времени для продвижения вперед, когда солнце будет в вашем знаке и первом доме "я".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

